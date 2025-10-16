Ситуация вокруг Купянска: какое количество людей остается в городе

Купянск / © Олег Синєгубов

В Купянском районе остается несколько меньше 21 тысяч гражданских. Людей продолжают призывать эвакуироваться.

Об этом в эфире «Мы Украина» рассказал Андрей Канашевич, глава Купянской РГА.

Фиксируют определенное понижение населения примерно на 5% за последний месяц.

«Непосредственно в Купянске у нас учитывается около 680 человек, это учитывая и левый и правый берег города. В общине чуть больше 1 500 человек. Работаем с этими людьми и пытаемся доказывать необходимость эвакуации…», — отметил он.

Ситуацию осложняют также поразительные изменения погодных условий. Более того, функционирование критической инфраструктуры в Купянске и вокруг города — достаточно трудный вопрос.

По словам Канашевича, за прошедшие сутки было эвакуировано 45 человек, позавчера — 14.

Раньше речь шла о том, что кафиры суют на Купянск. ВСУ преимущественно сдерживают наступление армии РФ

"Это в основном наступление идет в пешем порядке. Переправляются через переправы и предпринимают попытки штурмовать наши позиции", - говорит "Хорол", командир артдивизиона 15 БрОП НГУ "Карадаг".