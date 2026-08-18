Ситуация возле Купянска близка к катастрофической: обозреватель рассказал об аде на левом берегу Оскола

Купянск / © Getty Images

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Ситуация на Купянском направлении остается крайне сложной, а положение украинских военных на левом берегу реки Оскол военный обозреватель Богдан Мирошников называет критическим.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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По словам Мирошникова, Купянское направление пока не получает того внимания, в котором нуждается, тогда как на левом берегу Оскола украинские военные оказались в чрезвычайно тяжелых условиях.

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"Левый берег Оскола - это ад на земле", - подчеркнул обозреватель.

Он пояснил, что украинские позиции постоянно находятся под ударами российской артиллерии, дронов и управляемых авиабомб. Одной из главных проблем является логистика: река Оскил фактически отделяет подразделения от тыла, что существенно усложняет доставку необходимого и ротацию военных.

По оценке Мирошникова даже выход подразделений с позиций в таких условиях превращается в сложную операцию и не всегда завершается успешно.

Именно из-за проблем с логистикой, по его мнению, карты контроля территорий на левобережье не полностью отражают реальную ситуацию на поле боя. Обозреватель считает, что положение там может оказаться не менее сложным, чем в районе Константиновки.

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На правом берегу Оскола ситуация несколько лучше, поскольку река не отрезает украинские силы от основных логистических маршрутов. В то же время российские войска, по словам Мирошникова, активно пытаются уничтожать и эти пути снабжения.

Военный обозреватель характеризует положение на Купянском направлении как «близкое к катастрофическому» .

На фоне этого аналитики DeepState 16 августа сообщали о продвижении российских войск на левом берегу Оскола — вблизи Куриловки в направлении Купянска-Узлового.

По данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00 17 августа, российские войска в течение суток пять раз атаковали на Купянском направлении в сторону Радьковки и Петропавловки.

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Напомним, что ранее сообщалось, что в Купянске российские штурмовики сдались в плен по телефону

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