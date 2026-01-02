Ситуация возле Купянска: ВСУ завершают зачистку, враг готовит новые штурмы — обозреватель

Купянск

Реклама

В Купянске в Харьковской области продолжается завершающая фаза зачистки после активных боевых действий. По имеющейся информации, в городе было обнаружено значительное количество российских военных, которые скрывались в подвалах и хозяйственных помещениях частных домов.

По словам военного обозревателя Богдан Мирошников, часть местных жителей сотрудничала с оккупантами и скрывала их, однако среди большинства гражданских, оставшихся в городе (около 1500 человек), преобладают проукраинские настроения.

В то же время, в так называемой «серой зоне» к северу от Кондрашовки и вблизи Голубовки противник не отказывается от активных действий и даже пытается совершать штурмы. Эти попытки остаются напрасными, однако свидетельствуют о намерениях врага вернуть утраченные позиции.

Реклама

В целом, по оценке обозревателя, российские войска пытаются прийти в себя после серьезного поражения в районе Купянска. Содержание города украинскими силами имеет не только тактическое, но и оперативно-тактическое значение, ведь его потеря могла бы открыть врагу путь для продвижения на 40-50 километров вглубь территории.

Вместе с тем опрокидывание на это направление дополнительных подразделений противника свидетельствует, что Россия не отказывается от своих планов. В ближайшее время следует ожидать новых массированных штурмов и последующих боев за окрестности Купянска.

Ранее Сырский прокомментировал ситуацию в районе Купянска.

«Благодаря активным поисково-ударным действиям нам удалось отбросить окупантов от Купянска и взять под контроль почти 90 процентов территории города», — сказал главком.