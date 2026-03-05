Сийярто показал двух пленных военных ВСУ, которых ему отдал Путин: как отреагировала Украина

Освобожденные из плена в аэропорту Будапешта

Реклама

Двое военнослужащих, у которых якобы имеется венгерское гражданство и которые служили в рядах ВСУ, утром 5 марта прибыли из Москвы в Будапешт.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опубликовал фото освобожденных пленных.

Сийярто показал двух пленных военных ВСУ

«Мы уехали отсюда почти ровно 24 часа назад, и мы уехали, чтобы больше из нас могло вернуться домой, и, как видите, нам это удалось, слава Богу. Ситуация такая, что каждый день на войне становится больше погибших, больше страданий и, очевидно, больно видеть человеческие страдания, которые приносит эта война. Мы, венгры, должны всеми силами бороться за мир», — написал глава МИД Венгрии в соцсетях.

Реклама

Он добавил, что важнейшая задача его правительства — «никогда не позволить Венгрии быть вовлеченной в происходящую по соседству войну», намекая на войну в Украине.

«Мы должны оставаться в стороне от этой войны и должны защитить каждого венгра от последствий этой войны и от самой войны», — написал Сийярто.

Сіярто показав двох полонених військових ЗСУ, яких звільнила Росія і передала йому (5 фото)

Он также сказал, что они связались с россиянами по этому вопросу после того, как один из военнопленных обратился к премьер-министру Виктору Орбану в видеообращении, а мать другого связалась с венгерскими властями.

Орбан посетил пленных в больнице: что они рассказали

Как сообщает венгерское издание 444.hu, венгерский премьер Орбан посетил двух пленных в больнице.

Реклама

Один из двух мужчин сказал, что ему выстрелили в колено, а у другого было обморожение руки, но врач сказал, что с ним все будет хорошо. Орбан также спросил их, как далеко на фронте от них были российские войска, на что двое мужчин ответили, что «на расстоянии вытянутой руки».

Орбан цинично заявил бойцам, что в Венгрии они находятся «в безопасности, что никто их не заберет назад», то есть в Украину.

Реакция Украины

Из-за этого инцидента 5 марта в МИД Украины был вызван и.о. временного поверенного по делам посольства Венгрии.

«Украинская сторона отметила недопустимость пиара и политизации чувствительных вопросов в связи с передачей нескольких украинских военнопленных из российского плена в Венгрию без какого-либо предварительного уведомления или координации с Украиной», — говорится в сообщении МИД.

Реклама

Украинская сторона требует от Венгрии обеспечить возвращенным военнослужащим возможность контактов с консульскими работниками Украины для проверки состояния здоровья, предоставления консульской помощи и гарантирования возможности свободно определять свое будущее без внешнего давления или принуждения.

Также Украина ожидает официального подтверждения, что освобожденным из плена будет предоставлена полная свобода выбора места жительства и дальнейших планов.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными вообще осудил передачу этих двоих пленных из российского плена венгерской стороне и подчеркнул, что это «грубое нарушение Международного гуманитарного права».

Напомним, что во время вчерашней встречи Сийярто и Путина в Москве российский диктатор приказал освободить из плена двух военнослужащих ВСУ, имеющих венгерские паспорта. Этих пленных венгерский министр забрал в Венгрию своим самолетом.

Реклама

Предыдущий скандал с передачей украинских военных Венгрии

Напомним, что это уже не в первый раз Венгрия без привлечения украинской стороны забирает украинских пленных.

Так, 8 июня 2023 года РПЦ заявила, что якобы при ее посредничестве Венгрии была передана группа украинских военнопленных с Закарпатья.

На следующий день, 9 июня, в Венгрии подтвердили, что РПЦ передала им украинских пленных. МИД Украины заявил, что украинское правительство не было информировано о переговорах между венгерской и российской сторонами.

Как Венгрия препятствует мобилизации на Закарпатье

Кроме того, Будапешт постоянно обвиняет украинские власти в якобы мобилизации венгерских граждан на Закарпатье. Так, летом прошлого года в Венгрии заявили, что их гражданин умер от побоев в ТЦК.

Реклама

В Сухопутных войсках ВСУ отметили, что Иосиф Шебештень, о котором писали венгерские СМИ, является гражданином Украины. А причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии. Телесных повреждений, которые могли бы свидетельствовать о насилии, не было.

Заметим, что несмотря на то, что Украина разрешает только одно гражданство, многие жители Закарпатья имеют и венгерский паспорт. Украина таких людей признает своими гражданами.