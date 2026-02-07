Сийярто набросился на украинскую теннисистку из-за ее поступка

Петер Сийярто / © Associated Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто возмутился из-за позиции украинской теннисистки Александры Олейниковой, которая не пожала руку своей венгерской сопернице Анне Бондарь. Причиной послужила поездка венгерской спортсменки на турнир в Россию уже после начала полномасштабной войны.

Об этом Сийярто написал на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел во время теннисного турнира WTA 250 в румынском городе Клуж-Напока. После матча Олейникова отказалась не только от рукопожатия, но и от совместного фото с Анной Бондарь.

Свою позицию украинская спортсменка объяснила публично, проведя жесткую историческую параллель.

«Поехать в декабре 2022 года на турнир в Россию и принять оплату средств Газпрома — с моральной точки зрения это то же, что поехать играть турнир в нацистскую Германию в 1941 году и получить вознаграждение ювелирными украшениями евреев, уничтоженных в лагерях смерти Освенцим и Треблинка».

Она подчеркнула, что, по ее мнению, речь идет об одном и том же зле, только с разницей в несколько десятилетий.

Комментируя ситуацию, глава венгерского МИД назвал поведение украинской теннисистки «возмутительным и скандальным».

«Если злонамеренные люди смешивают спорт с геополитикой, это всегда приводит к неприятностям и недостойным ситуациям. Ни один нормальный человек в мире не может поверить, что спортсмены несут ответственность за решение политиков», — написал Сийярто.

Отдельно министра возмутили сравнение России с нацистской Германией, прозвучавшее в аргументации украинской спортсменки.

«Попытка дискредитировать Анну Бондарь и упоминание нацистских параллел скорее характеризуют саму украинскую „спортсменку“», — заявил глава МИД Венгрии.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии Антала Гейзера, чтобы выразить решительный протест в связи с заявлениями венгерского руководства о якобы вмешательстве Киева в парламентские выборы в Венгрии.

Мы ранее информировали, что венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Украину хотят видеть в Евросоюзе уже в 2027 году.