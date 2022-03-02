Скалка от снаряда попала в руку и грудь ребенка: в Киевской области умер мальчик

Скалка от снаряда попала в руку и грудь ребенка: в Киевской области умер мальчик

Возбуждено уголовное производство.

В Киевской области от осколка снаряда, выпущенного российской армией, погиб мальчик 2008 года рождения.

Об этом сообщили в Офисе главного прокурора.

Отмечается, что семья Ростислава убегала от вражеских танков в Киевской области. Снаряд оккупантов разорвался в 100-200 метрах от вернувшихся из леса людей, где они скрывались от очередной колонны. Скалки попали в руку и грудь ребенка. Мальчик скончался на месте.

Родители ждали темноты, чтобы забрать тело ребенка. Впрочем, они снова попали под огонь. Мать везла мертвого сына через полстраны – в Кировоградскую область, со снарядом в теле. На вскрытие вызвали саперов.

Голованевская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по гибели ребенка по факту нарушения законов и обычаев войны.