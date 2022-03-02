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Скалка от снаряда попала в руку и грудь ребенка: в Киевской области умер мальчик

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Скалка от снаряда попала в руку и грудь ребенка: в Киевской области умер мальчик

Виктор Ляшко/Facebook

Возбуждено уголовное производство.

В Киевской области от осколка снаряда, выпущенного российской армией, погиб мальчик 2008 года рождения.

Об этом сообщили в Офисе главного прокурора.

Отмечается, что семья Ростислава убегала от вражеских танков в Киевской области. Снаряд оккупантов разорвался в 100-200 метрах от вернувшихся из леса людей, где они скрывались от очередной колонны. Скалки попали в руку и грудь ребенка. Мальчик скончался на месте.

Родители ждали темноты, чтобы забрать тело ребенка. Впрочем, они снова попали под огонь. Мать везла мертвого сына через полстраны – в Кировоградскую область, со снарядом в теле. На вскрытие вызвали саперов.

Голованевская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по гибели ребенка по факту нарушения законов и обычаев войны.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 198
  • боевые бронированные машины — 846
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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