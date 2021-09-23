Скан-копии, а не мульмитедиа: в Николаевской области на закупку е-учебников растратили 16 млн гривен

Скан-копии, а не мульмитедиа: в Николаевской области на закупку е-учебников растратили 16 млн гривен

Некоторые отделы образования не использовали эти е-учебники.

В Николаевской области на закупку электронных учебников для школ растратили 16 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Правоохранители объявили подозрение экс-чиновнице обладминистрации и руководителю коммунального предприятия. Следствие установило, что в 2017-2019 годах директор одного из департаментов ОГА, руководители коммунальной организации и частного предприятия-поставщика заключили соглашения, касающиеся доступа к платформе сервисов электронной школы, а также использования учебников и пособий в электронном виде для учащихся общеобразовательных учебных заведений Николаевской области.

Впрочем, согласно официальной документации принятые услуги не соответствовали техническим требованиям и функциональным данными. Несмотря на это чиновники подписали документы и перечислили средства из бюджета.

Отмечается, что некоторые отделы образования не использовали эти е-учебники, потому что они не соответствовали программе. В частности, не содержали мультимедийных и интерактивных функций, а это было заявлено в требованиях при приобретении, а были только отсканированными вариантами учебников.

Чиновникам объявили подозрения по статьям "служебная халатность", "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Как сообщалось, в новом учебном году одесским школьникам не хватит не только учебников, но и парт. Полностью обеспечены книгами только ученики с первого по третий классы. А вот детям с пятого по седьмой класс не хватает около 20% учебников.

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