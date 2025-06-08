Сканал с мобилизацией боевого медика Романа Замрия: комментарий ТЦК

Роман Замрий

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Черновицкий областной ТЦК отреагировал на инцидент, связанный с боевым медиком Романом Замрием, который сообщил о его задержании военнослужащими военкомата и последующем содержании без телефона. По словам военных, врач не имел права на отсрочку.

Об этом сообщил Черновицкий областной ТЦК.

Там рассказали, что 4 июня мужчину остановили на одном из блокпостов в Черновицкой области для проверки документов и пригласили для уточнения военно-учетных данных в 1 отдел Днестровского РТЦК и СП.

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«Права на отсрочку военнообязанный не имел и военно-врачебной комиссией был признан годным к прохождению военной службы», — утверждают в ТЦК.

В ведомстве также подчеркнули, что мужчина находился в не подвальном помещении взвода охраны ТЦК, где ожидал отправки.

Уже 5 июня мужчину отнесли к команде, а на следующий день он прибыл в определенную воинскую часть для прохождения службы по своей специальности. В ТЦК также заверили, что жалобы Замрия проверяют. Впоследствии командование примет «соответствующие решения» в отношении должностных лиц.

Напомним, боевой медик из Хмельницкой области Роман Замрий с позывным «Йода» возмутился силовыми методами мобилизации в Украине.

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По его словам, 4 июня на блокпосту в Черновицкой области его похитили сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки, забрали у него телефон и держали в подвале три дня.