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- Украина
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Сканал с мобилизацией боевого медика Романа Замрия: комментарий ТЦК
В ТЦК говорят, что Замрий якобы не имел права на отсрочку и был признан годным к прохождению военной службы во время прохождения ВЛК.
Черновицкий областной ТЦК отреагировал на инцидент, связанный с боевым медиком Романом Замрием, который сообщил о его задержании военнослужащими военкомата и последующем содержании без телефона. По словам военных, врач не имел права на отсрочку.
Об этом сообщил Черновицкий областной ТЦК.
Там рассказали, что 4 июня мужчину остановили на одном из блокпостов в Черновицкой области для проверки документов и пригласили для уточнения военно-учетных данных в 1 отдел Днестровского РТЦК и СП.
«Права на отсрочку военнообязанный не имел и военно-врачебной комиссией был признан годным к прохождению военной службы», — утверждают в ТЦК.
В ведомстве также подчеркнули, что мужчина находился в не подвальном помещении взвода охраны ТЦК, где ожидал отправки.
Уже 5 июня мужчину отнесли к команде, а на следующий день он прибыл в определенную воинскую часть для прохождения службы по своей специальности. В ТЦК также заверили, что жалобы Замрия проверяют. Впоследствии командование примет «соответствующие решения» в отношении должностных лиц.
Напомним, боевой медик из Хмельницкой области Роман Замрий с позывным «Йода» возмутился силовыми методами мобилизации в Украине.
По его словам, 4 июня на блокпосту в Черновицкой области его похитили сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки, забрали у него телефон и держали в подвале три дня.