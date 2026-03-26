Скандал c Monobank: НБУ начал проверку по поводу нарушения банковской тайны

Андрей Пышный

Реклама

НБУ проверяет обстоятельства инцидента, связанного с возможным нарушением банковской тайны, а также анализирует предоставленные банком материалы.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в Верховной Раде с докладом о ходе проверки скандала с Гороховским, передает «Укринформ».

Глава Нацбанка отметил, что публикация соучредителя Monobank Олега Гороховского фотографии клиентки банка с флагом на стене была слишком эмоциональной реакцией.

Реклама

Он добавил, что в НБУ приняли во внимание информацию о подтверждении государственной экспертизой того, что флаг был именно российским, и отметил, что любая негативная реакция должна происходить в рамках действующего законодательства.

«Именно этот вопрос изучает Национальный банк, ведь защита банковской тайны гарантируется законодательством и банки являются гарантами его сохранения», — сказал Пышный.

По закону на принятие окончательного решения может потребоваться до шести месяцев. Как только это произойдет, Национальный банк уведомит общественность и заинтересованные стороны о результате проверки.

Скандал Monobank: хронология событий

Соучредитель Monobank Олег Гороховский опубликовал сообщение о клиентке, которая обратилась в банк из-за блокировки счета и проходила видеоверификацию. Во время процесса на заднем фоне заметили флаг, который в Сети восприняли как российский, и это вызвало активное обсуждение.

Реклама

Уже 11 марта Гороховский заявил, что поспешил с реакцией и признал допущенную ошибку.

«После стольких лет войны триколор вызывает гнев. Я увидел знамя и быстро отреагировал, не обдумывая. Сделал это как уставший от всего связанного с Россией человек», — написал он.

Он добавил, что сделал выводы из этой ситуации и в случае "подобных ситуаций информация будет передаваться исключительно правоохранительным органам".

«Хочу заверить всех клиентов, что с их персональными данными все в порядке и никогда не будет иначе – это наш главный приоритет», – написал соучредитель Monobank.

Реклама

Экспертиза подтвердила, что флаг на видео Monobank соответствует символике РФ. Банк обратился в СБУ и НБУ.