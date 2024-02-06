Скандал из Bihus.Info: в Раде рассказали, как оценивают заявление главы СБУ

По мнению главы Комитета ВР по свободе слова, и исполнители, и заказчики должны нести уголовную ответственность.

Деятельность целого департамента СБУ или хотя бы части департамента не могла кем-то не санкционироваться.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, комментируя скандал со слежкой за командой Bihus.Info.

Юрчишин отметил, что если слежка за журналистами была собственной инициативой уволенного руководителя департамента СБУ, то почему он уволен не по статье. Также неизвестно, открыто ли уголовное производство персонально по нему.

"Отмечаю это в позиции главы СБУ о других кадровых решениях – какие именно, почему, кто причастен", – говорит нардеп.

В то же время Юрчишин отметил, что сегодня в СБУ гораздо более понятна позиция, чем она была от пресс-службы еще вчера, когда пытались вообще "как-то абсурдно" объяснить, что следили не за журналистами, а за наркотрафиком. Он подчеркнул, что наркотрафик – вообще подследственность Национальной полиции.

"То есть в самой собственной позиции была какая-то очень нелогичность… Сейчас очень важно, чтобы не произошло то, чем угрожали следователи СБУ журналистам программы Bihus.Info: сейчас передадут в Государственное бюро расследований и там "похоронят". Мы, как парламентарии, должны добиться, чтобы дело не было "похоронено"... Если мы хотим быть в ЕС и в НАТО... мы должны назвать заказчиков и наказать", — добавил председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова.

По его мнению, и исполнители и заказчики должны нести уголовную ответственность.

Напомним, в январе 2024 года в Сеть "слили" видео, на котором работники команды расследователей Bihus.Info якобы употребляли наркотики.

В Bihus.Info признали, что на видео – их операторы. В то же время в проекте пожаловались на слежку и прослушивание своих работников.

Позже в издании сообщили, что к слежке за их работниками была привлечена Служба безопасности Украины, а именно 30 человек.

ТСН.ua собрал все, что известно о скандальном деле с прослушиванием работников Bihus.Info и причастности к нему СБУ. Также мы писали о новых деталях скандала и реакции медиасообщества.

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