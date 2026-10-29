Скандал из Tesla на военных номерах возле ТЦК: что выяснили про водителя

Tesla Model Y с военными номерами / © Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины/Facebook

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В Хмельницком проверили обстоятельства скандала вокруг Tesla Model Y с военными номерами, которую заметили вблизи ТЦК. Выяснилось, что автомобиль приобрел за собственные средства военнослужащий-сапер. В то же время, номерные знаки оказались незаконными.

Об этом сообщила Военная служба правопорядка в ВСУ.

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Что выяснила проверка

21 октября в соцсетях распространились фото Tesla Model Y с номерными знаками военного образца вблизи Хмельницкого ТЦК и СП. Стоимость автомобиля оценивалась в 25–35 тысяч долларов, а в публикациях предполагали его связь с должностными лицами ТЦК и возможные коррупционные злоупотребления.

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После общественного резонанса военные правоохранители установили местонахождение автомобиля и личность водителя.

Им оказался военнослужащий ВСУ 1990 года рождения, который служит сапером в боевом подразделении и длительно выполняет задания на восточном направлении.

По словам мужчины, электромобиль он приобрел на вторичном рынке за личные средства, в частности, за выплаты за участие в боевых действиях.

Почему военный установил незаконные номера

Проверка подтвердила, что военные номерные знаки использовались неправомерно. Водитель признался, что приобрел их через соцсети, чтобы избежать автоматической фиксации превышения скорости.

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Военный признал нарушение и раскаялся.

Патрульные также зафиксировали нарушения, связанные с документами на право управления и отсутствие свидетельства о регистрации автомобиля.

Мужчину привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 126 КУоАП и оштрафовали.

В Военной службе правопорядка подчеркнули, что участие в боевых действиях не освобождает от соблюдения закона. В то же время, в ведомстве призвали не распространять непроверенных обвинений и отделять предположения от установленных фактов.

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Tesla – последние новости

Напомним, в Горишних Плавнях на Полтавщине владелец поврежденной Tesla Model 3 переоборудовал электромобиль в пикап. Вместо задней части кузова автомобиль получил открытую грузовую платформу.

Как сообщили в Главном сервисном центре МВД, автомобиль привезли из-за границы с серьезными повреждениями, из-за которых восстановить его до исходного состояния было невозможно.

Владелец решил приспособить Tesla для хозяйственных нужд. После переоборудования автомобиль прошел необходимую сертификацию и был официально перерегистрирован в сервисном центре МВД.

Теперь необычный электрический пикап используется для перевозки продуктов в сельской местности.

Ранее сообщалось, что компания Tesla представила электрический спорткар Roadster нового поколения, который во время презентации поднялся в воздух, опрокинулся и приземлился на колеса.

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