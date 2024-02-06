Скандал из-за "Бигусгейта": Данилов назвал ситуацию "неприятной"

Данилов подчеркнул, что на Западе такие вещи, как слежка за журналистами, недопустимы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал скандал с наблюдением за командой Bihus.Info "неприятной и недопустимой ситуацией".

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Очень неприятная ситуация, наносит огромный вред не только Службе безопасности, но и нашей стране. Мы должны очень осторожно относиться к этим вещам. Мне очень неприятно, что это произошло, это недопустимые вещи", – сказал секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что на Западе такие вещи, как слежка за журналистами, недопустимы. Поэтому для того чтобы вступить в НАТО и ЕС нужно, чтобы подобные инциденты больше не повторились.

"Когда мы говорим о членстве в НАТО и о членстве в Евросоюзе – это прежде всего стандарты... Если кто-то считает, что можно на эти стандарты закрывать глаза, а делать свое дело и не понимать, какой вред для государства, для президента именно в такие сложные, непростые времена... это наносит — это тогда люди не понимают, чем они тогда занимаются. Надо разобраться", — отметил он.

Секретарь СНБО выразил надежду, что глава СБУ Василий Малюк "как опытный человек обязательно разберется с этим вопросом, и эти люди, которые сделали те вещи, которые не должны делать, обязательно понесут за это наказание".

Ранее ТСН.ua собрал все, что известно о скандальном деле с прослушиванием работников Bihus.Info и причастности к нему СБУ. Позже мы писали о новых деталях скандала и реакции медиасообщества.

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