Скандал из-за дров получил продолжение: какое наказание грозит украинцам

Сажать в тюрьму за дрова будут только тех, кто "ворует и рубит". В Украине подготовили законопроект, как его уже окрестили в народе, о «трех ветках». Документ вызвал волну мемов в соцсетях. Более того, стало известно, к кому придут с проверками.

Какие документы на древесину нужны, кто имеет право проверять, где вы ее взяли и какие штрафы придется заплатить за незаконное хранение дров – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Закон о дровах 2024 года: какие штрафы

Украинцев хотят штрафовать на десятки тысяч гривен и даже назначать срок заключения за хранение дров без документов. Соответствующий законопроект №9665 10 октября поддержала Верховная Рада и передала на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Следовательно, украинцы могут получить от 5 до 7 лет лишения свободы за хранение дров без документов. Или штраф в размере от 34 тысяч гривен. Причем наказание предусмотрено даже за небольшое количество древесины от 1 кубического метра. Пока документ еще ожидает подписи президента Украины, но он уже вызвал немалую обеспокоенность среди населения, особенно среди жителей сельской местности, где дрова используются для обогрева жилья.

Законопроект №9665 имеет целью предотвратить незаконную вырубку и продажу древесины в Украине. Он предусматривает усиление ответственности за хранение, перевозку или сбыт дров без документов об их происхождении. Также приближает украинское законодательство к законодательству Европейского Союза, отмечают инициаторы документа.

Однако штрафовать граждан предлагается даже за небольшие объемы древесины – от 1 куб. м. Если дров будет меньше чем на 30 000 гривен, то законом предусматривается админответственность, то есть штрафы. Однако если окажется, что вы злостный правонарушитель, то документом предусмотрена даже уголовная ответственность.

Примечательно, что законопроектом также предусмотрен штраф за сенокошение и пастьбу скота, заготовку тростника, самовольный сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод на участках, где это запрещено или допускается только по лесным билетам.

В то же время народный депутат Юрий Камельчук объяснил принятый парламентом законопроект об усилении ответственности за незаконную вырубку и хранение древесины. И подчеркнул, что поддержал законодательную инициативу.

Нюансы законопроекта

По словам нардепа, закон угрожает только тем, кто рубит и ворует дрова в больших объемах. Камельчук заверил, что проверок простого населения по количеству дров для отопления собственных помещений не будет.

"Волноваться надо только тем, кто ворует и ворует в больших объемах – грузовиками. Их могут посадить", — говорится в сообщении.

Камельчук также подчеркнул, что противники законопроекта пытаются очернить всех инициаторов, которые борются с черными лесниками и наживающимися на рубке леса коррупционерами.

Однако пока не понятно, как правоохранители будут устанавливать, а когда люди заготавливали дрова — в этом году, в прошлом, или, возможно, и вообще несколько лет назад? А суммы штрафов – просто заоблачные.

Следует отметить, что новость об этой законодательной инициативе всколыхнула украинскую общественность и, как обычно, стала очередным поводом для волны мемов. В Сети шутят, что теперь работники Государственного бюро расследований будут приходить с обысками к бабушкам и дедушкам, которые запаслись древесиной на зиму.

Почему критикуют законопроект?

В Сети много критикуют законопроект, в том числе юристы. Мол, ужесточение ответственности за вырубку деревьев и незаконное хранение дров может иметь негативные последствия для жителей деревень, для которых дрова – основной вид топлива зимой. Адвокат Марина Бекало в комментарии сайта ТСН.ua рассказала, что борьба с незаконной вырубкой лесов, нелегальной торговлей лесной продукцией, а также совершенствование системы правового регулирования по использованию природных ресурсов является нормальным явлением и полностью отвечает международным обязательствам, которые взяла на себя Украина.

С одной стороны – закон защищает растительный и животный мир на объектах природно-заповедного фонда, лесных участков, парков, скверов, историко-культурных заповедников и т.д. С другой стороны, по словам адвоката, закон действительно затрагивает интересы владельцев частных домохозяйств, для которых лес является распространенным, а иногда единственным источником отопления. Марина Бекало считает, что указанный закон должен содержать переходные положения.

То есть период, за который граждане не привлекались бы к ответственности за сохранность дров на своих участках без подтверждающих документов. К примеру, до следующего зимнего сезона или дольше.

"Ведь люди успели закупить дрова на этот сезон, конечно, не имея никакого документа об их происхождении. И это ответственность не граждан — покупателей, ведь у них не было выбора. А солидарна ответственность предпринимателей, которые занимаются незаконной вырубкой лесов и нелегальной торговлей лесом без соответствующих разрешительных документов и государства, которое должно регулировать эти вопросы", — сказано в сообщении.

Какие документы на дрова нужно иметь?

В подтверждение происхождения дров владелец домохозяйства должен иметь документ, подтверждающий закупку: онлайн заказ, накладная, договор, квитанция на оплату и т.д.

Кроме того, она напомнила, что ст. 30 Конституции Украины предусматривает запрет проникновения в жилье или другое владение лица, проведение в них осмотра или обыска без мотивированного решения суда. Следовательно, без соответствующего решения суда правоохранительные органы не могут проникнуть на территорию частного домохозяйства с обыском и осмотром с целью выявления незаконного хранения дров на зиму.

"Поэтому, если и будут проверки, то они должны проводиться по соответствующему решению суда. Я сомневаюсь, что кто-то будет этим заниматься, чтобы выявить незаконные дрова в домах у крестьян, проходить такие сложные процедуры, обращаться в суд, чтобы получить такое "разрешение" на проведение осмотра или обыска. Поэтому я надеюсь, что проверять будут только предприниматели и предприятия, которые занимаются вырубкой и сбытом леса", — говорится в сообщении.

Напомним, громкий закон №9665, усиливающий ответственность за хранение дров без документов, угрожает только тем, кто рубит и ворует дрова в больших объемах.

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