Скандал из-за «Героев УПА» продолжается: как Польша стреляет себе в ногу, снова разжигая антиукраинскую истерию

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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш утверждает, что польское правительство и президент дали Украине время пересмотреть решение о присвоении Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций (ССО) ВСУ почетного наименования «имени Героев УПА». Глава МИД Радослав Сикорский в свою очередь напомнил слова главы польского правительства Дональда Туска, что Украина допустила ошибку, которую должна исправить. Среди прочего Туск также заявил, что своим решением президент Украины не хотел обидеть Польшу, но украинской стороне не хватает чувствительности.

Напомним, что указ о присвоении почетного наименования подразделению ССО ВСУ Владимир Зеленский подписал 26 мая. Сразу после этого Польша разразилась громким скандалом, который не утихает уже две недели. Президент Польши Кароль Навроцкий пригрозил лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей награды страны. А кандидат на должность премьера от партии «Право и справедливость» (ПиС) Пшемислав Чарнек высказался в адрес заместителя министра науки Польши Анджея Шептицкого (правнук брата митрополита Андрея Шептицкого):

«Почему в этом правительстве до сих пор есть украинцы, оскорбляющие поляков?».

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На прошлой неделе ТСН.ua уже писал, что скандал, который начали польские политики, — это фактически старт предвыборной кампании в Польше. Парламентские выборы в стране должны пройти осенью 2027 года. Наибольшую антиукраинскую волну там сейчас поднимают представители ПиС, и пророссийские «Конфедерация» и «Конфедерация короны польской», члены которых стояли за протестами польских фермеров на украинской границе в 2023-2024 годах. Данные майского опроса Центра исследования общественного мнения (CBOS) показывают, что Гражданская коалиция Туска на первом месте в рейтингах — 30,8%. Но ее поддержка по сравнению с апрелем просела на 1,2%. А вот поддержка ПиС и «Конфедерации» выросла на 1,4% и 2,3% — до 19,6% и 15,3% соответственно.

Теперь понятно, почему именно представители ПиС и «Конфедерации» кричат громче всех, пытаясь обвинить правительство Туска, которое и без того требует от Украины извинений и отмены указа Зеленского, в чрезмерной «проукраинскости». К чему уже привел скандал из-за столь возмутивших Польшу «Героев УПА»? И как польские политики в своих заявлениях перегнули палку, нанося ущерб интересам самой Польши? Читайте в материале ТСН.ua.

Запретить улицы Бандеры: показательный пример Винницы

После визита главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова в Варшаву на прошлой неделе и встреч там в МИД и Минобороны, СМИ заметили, как в Лондон на саммит в формате E3 Владимир Зеленский летел через Кишинев, а не Жешув. В это же время в соцсетях под сообщениями польских политиков, экспертов и инфлюэнсеров было много комментариев о том, что Украина неблагодарна, поэтому надо забрать у нее право «пользоваться» аэропортом Жешув-Ясенка, перекрыв опрокидывание помощи.

Когда у Туска спросили о смене аэропорта вылета Зеленского, он ответил, что не будет указывать, куда и как должен летать украинский президент. В МИД Украины отрицали политическую привязку к логистике Зеленского, которая решается отдельно его службой протокола.

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«Я видел эту привязку. Давайте не политизировать вопросы логистики и не привлекать этим особое внимание по вопросам безопасности. Политическое измерение здесь отсутствует и не нужно его искать», — прокомментировал представитель украинского МИД Георгий Тихий.

К вечеру среды, 10 июня, украинский борт номер один снова вернулся из Молдовы в Польшу. Так что действительно, возможно, здесь и не стоит искать политическую окраску, если бы не еще более возмутительная новость, которая появилась в тот же день. Стало известно, что Винница отозвала свой запрос о помощи автобусами в польский город-побратим Кельце из-за языка вражды, ненависти и лжи, который разожгли местные политики.

Так, например, глава горсовета Кельца Мачей Якубчик (является внефракционным, однако его избрание на должность в феврале этого года поддержала ПиС, которая, как пишет Wyborcza, сбросила предыдущего председателя от «Гражданской платформы») заявил, что «именно в Виннице одна из улиц переименована в улицу Степана. 15 автобусов из Кельцов, которые планировали бесплатно передать городу». Депутат от ПиСа Марчин Стемпневский добавил, что автобусы (которые город выводит из эксплуатации через техническое состояние и пробег) нужно продать, а деньги потратить на нужды горожан.

Мэр города Кельце Агата Войда, которая была избрана от «Гражданской платформы», подчеркнула, что из-за лжи, манипуляции и обычной человеческой подлости мэр Винницы Сергей Моргунов решил отозвать просьбу о передаче автобусов, в очередной раз выразив слова благодарности жителям Кельце за годы поддержки. Однако вряд ли слова Агаты Войды перебили насилие, поднимаемое партийцами ПиСа, а также антиукраинской и пророссийской «Конфедерации» и «Конфедерации короны польской».

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Язык вражды: как польские политики разжигают ненависть к украинцам

В последние две недели в соцсетях существенно увеличилось количество Reels и Stories от украинцев, живущих в Польше, относительно частых проявлений к ним ксенофобии со стороны поляков. Нередко это кончалось обращением в полицию. Однако справедливо будет также напомнить, что и к скандалу, вызванному польскими политиками после решения Зеленского присвоить почетное наименование «Героев УПА» подразделения ССО ВСУ, количество случаев выборочного, несправедливого и противоправного отношения к украинцам со стороны поляков, вплоть до случаев избиения, существенно увеличилось.

ТСН.ua уже писал, как в начале мая в Варшаве пять поляков, среди которых трое несовершеннолетних, жестоко избили подростков из Украины, которые получили серьезные травмы. Это широко освещали польские СМИ. Нападающим грозит лишение свободы сроком до восьми лет. Мэр Варшавы Рафал Тжасковский, комментируя инцидент, указал на ответственность правых польских сил, «слова которых иногда имеют именно такие последствия и могут восприниматься бандитами как поощрение подобных действий».

Вместе с этим были еще два случая, которые также получили большое распространение в СМИ, однако в совсем ином контексте. Оба касались депортации украинцев за правонарушения — отлов легендарного сома из озера Балатон в варшавском районе Гоцлав и заезд машиной в заповедную зону в озеро Морское Око в Татрах. Последний инцидент даже комментировал Дональд Туск. За первое правонарушение предусмотрена даже уголовная ответственность, за второе — административная. Однако в обоих случаях Пограничная служба, по согласованию с МВД, квалифицировала действия украинцев как угрозу общественному порядку или безопасности государства, депортировав их из Польши.

На днях в немецком Дрездене, как пишет Rzeczpospolita, поляк в состоянии алкогольного опьянения рыбачил возле городского Цвингера — исторического комплекса четырех дворцов. Однако немецкие политики, например, канцлер Фридрих Мерц, не комментировали этот инцидент. ТСН.ua никак не делает вывод, что за противоправные действия в Польше украинцы не должны отвечать перед законом. Однако очевидно, что польские политики используют такие случаи для зарабатывания политических баллов, а провластная коалиция, чтобы не терять инициативу, тоже подхватывает. Напомним, что случаи депортаций начались с августа прошлого года, когда на концерте белорусского рэпера Макса Коржа заметили флаги ОУН-УПА. После этого из Польши были депортированы 57 украинцев.

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Украина должна все отменить: Польша говорит на языке образ и ультиматумов

Уже в четверг, 11 июня, стало известно, что фракция ПиС в горсовете города Кельце направила председателю Мачей Якубчику резолюцию, призывая мэра Винницы изменить название улицы Степана Бандеры, что является прямым вмешательством в дела суверенного государства Украина рядом с призывами польских политиков отменить указ ССО ВСУ.

Умеренные польские СМИ, историки и эксперты призывают польских политиков опомниться, напоминая заявление Кароля Навроцкого от 2023 года: «Украинцы имеют право выбирать своих героев. У меня нет на это никаких претензий». Однако, похоже, за эти две недели антиукраинская риторика в Польше уже вышла из-под контроля, когда вицепредседатель ПиС и их кандидат в премьеры Пшемислав Чарнек высказался в адрес заместителя министра науки Польши Анджея Шептицкого в ксенофобской манере. Вдобавок, как уже сообщал ТСН.ua, по данным опроса CBOS, опубликованным в феврале этого года, 43% поляков заявили о неприязни к украинцам как к нации.

Спикер президента Польши Рафал Лескевич заявил, что Навроцкий примет решение о лишении Зеленского ордена Белого орла «в подходящее время». Туск, в дополнение к своему заявлению о «ошибке украинской стороны, которая теперь должна найти решение», заявил, что Киеву «не хватает исторического разума», также возмущаясь, что Польшу не позвали на саммит в формате E3 в Лондон в воскресенье, 7 июня.

«У меня был долгий разговор с канцлером Мерцем, который объяснил свои мотивы и подробно представил ход переговоров в Лондоне. Я сказал, что с точки зрения Польши мы не будем уважать никаких соглашений, в которых Польша не участвует, то есть они не будут для нас обязательными, а Польша является абсолютно необходимым звеном для серьезных дискуссий по поводу будущего Украины и региона», — отметил Туск.

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Многие украинские корреспонденты в соцсетях иронически замечали, что Польшу не позвали в Лондон, потому что там речь шла о будущем Европы, а не о очередном выяснении событий прошлого, относительно которых политики должны наконец поставить точку и оставить их историкам и экспертам. К тому же в Украине справедливо напоминают, что именно ПиС в 2016 году, вернувшись к власти на лозунгах об исторической политике для мобилизации своего электората, фактически отвергла формулу «прощаем и просим прощения».

Спикер Сейма Влодзимеж Чажастый считает, что «кто-то в этом деле, не обижая никого, должен оказаться мудрее». А бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович призвал не относиться к Украине, у которой почти миллионная армия, патерналистски, поэтому мнение, что Польша может ей что-то навязать, является большим недоразумением. Однако, похоже, уступать Варшава не собирается. Вместе с автобусами для Винницы Польша блокирует и идею Германии о перенаправлении Украине 6,6 млрд евро из Фонда мира, разблокированной Венгрией.

«Германия не может решать за весь ЕС и указывать, кому и сколько компенсировать. Наша позиция здесь непоколебима: солидарность с Украиной не должна происходить за счет безопасности самой Польши. Эти деньги (450 млн евро из 6,6 млрд евро — Ред.) просто принадлежат Польше. Мы передали Украине технику на миллиарды злотых (на самом деле около 2 млрд злотых — Ред.), и ЕС обязался вернуть часть этих средств. Эти деньги должны пойти на модернизацию польского войска», — заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик.

По данным социологической группы Рейтинг, 58% украинцев поддерживают участие ВСУ в защите Польши, если бы на нее напала Россия. В то же время, как свидетельствует опрос Европейского совета по международным отношениям (ECFR), избиратели двух ультраправых польских партий считают Украину преимущественно соперником или противником.

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Дата публикации 20:06, 09.06.26 Количество просмотров 22 Украина и Польша на грани раскола? Как Россия использует исторические споры об УПА

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