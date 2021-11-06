Скандал из-за кислорода в николаевской больнице получил продолжение: кто и кого обвиняет во лжи

Скандал из-за кислорода в николаевской больнице получил продолжение: кто и кого обвиняет во лжи

Главный врач Новобугской больницы ответил на обвинения.

В Николаеве родственники пациентки с коронавирусом ворвались в больницу и самостоятельно "госпитализировали" туда больную, поскольку в этом областном центре лечения инфекционных болезней был кислород — а в предыдущей клинике якобы нет. Об этом сообщила накануне главный врач инфекционной больницы Николаева Светлана Федорова.

Как передает корреспондентка ТСН.ua, главный врач Новобугской больницы убеждает – кислорода у них достаточно, и эта пациентка была на аппарате. Медики предупредили родных, что перевозить ее опасно, но ночью самовольно забрали пациентку из районной больницы. Пока она в тяжелом состоянии.

Ситуацию разъяснило руководство КНП "Новобугской многопрофильной больницы" на сайте клиники.

Временно исполняющий обязанности директора медучреждения Владимир Лущенко пояснил, что "пациентка Л. – жительница поселка Казанка – поступила в терапевтическое отделение больницы 3 ноября в 23.30 с ковидной двусторонней пневмонией в крайне тяжелом состоянии с сатурацией 35% и температурой 39 градусов. Женщину госпитализировали в терапевтическое отделение, где состояние было стабилизировано (сатурация 88%, температура 37,5 градусов), хотя и оставалось тяжелым”.

Отмечается, что пациентка получала курс терапии "согласно протоколу Минздрава в полном объеме, в том числе и кислород (в больнице 104 кислородных баллонов и 20 резервных, 76 кислородных концентраторов 2019-2021 годов выпуска)".

Лущенко рассказал, что утром лично два часа разговаривал с детьми больной и рассказал им о ее состоянии, прогнозе лечения и транспортировке. По их настойчивой просьбе позвонил Федоровой, которая ему и зятю больной в госпитализации в областную больницу пациентки Л. отказала "из-за отсутствия мест".

“Маму мы забрали с сатурацией 40. Она лежала без кислорода или на самом минимальном. Мы сигналили, мы стучали, мы звонили. Нам нужно было ждать, пока мама прямо в машине умрет? Слава Богу, мама жива, мама под ИВЛ”, — сказала дочь пациентки Валентина Жовнерик.

Вечером, 4 ноября, дети больной самовольно зашли в клинику и забрали мать и не обращали внимания на протесты дежурного медперсонала.

"Заявления сына и дочери больной о нежелании лечения их матери в нашей больнице и ответственности за нее вне нашего учреждения получены и вклеены в историю болезни", — рассказывает руководитель больницы.

По его мнению, инцидент можно было предупредить, если бы утром не было отказа в госпитализации больной в инфекционную больницу.

"С. Федорова, не знаю почему, при каждом случае негативно отзывается о нашем заведении и медперсонале, хотя я не помню, когда последний раз направляли к ним больных из-за постоянного отсутствия у них мест", — добавил руководитель.

Ранее стало известно, что в Измаиле (Одесская область) гвардейцы начали охранять больницу с больными COVID-19. Это связывают с посетителями заведения, которое мешали работе медицинских работников.

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