Скандал из-за отказа в трудоустройстве девушке из-за украинского языка: в компании уволили HR-менеджера

В компании заявили об увольнении сотрудницы, которая аргументировала девушке отказ, что ее не берут на работу из-за ее украинского языка.

В Киеве скандал из-за отказа в трудоустройстве девушке, которая общается на украинском, в компании Columb Trade получил продолжение. Через две недели после инцидента в компании извинились за слова своего сотрудника, а после публичной огласки уволили из компании HR-менеджера, которая проводила собеседование.

Об увольнении работницы сообщили на странице компании в соцсети.

"Недавно во время проведения собеседования наша уже бывшая сотрудница позволила себе замечания и комментарии, неприемлемые не только для компании, но и те, что нарушают украинские законы. Сегодня она была уволена. Руководство компании Columb Trade благодарит всех неравнодушных за освещение ситуации и замечания. Мы понимаем общественное возмущение и проведем работу над ошибками ", — говорится в сообщении.

В компании добавили, что гордятся своими работниками, которые являются участниками боевых действий АТО и ООС и разделяют их ценности и придерживаются украинских законов.

Следует заметить, что после языкового скандала администраторы страницы компании вынуждены были закрыть возможность пользователей комментировать их сообщения, поскольку тысячи патриотических граждан "забросали" ихни сообщения комментариями недовольств и возмущений по поводу того, что произошло.

Напомним, что молодой специалист Виктория Юхимец подала резюме на одну из вакансий, которую предлагала компания. Ей отказали из-за того, что она говорит на украинском, а в компании другая "корпоративная культура" — все говорят на русском.

"Вы сказали, что разговариваете принципиально украинский, а у нас общение в компании происходит на русском. Вам будет некомфортно работать. У нас так, корпоративная культура, мы все на русском общаемся. Надо одном языке говорить, надо подстраиваться", — заявила представительница Columb Trade.

Девушка записала разговор на диктофон и выложила в соцсети. После чего произошел скандал, а компания извинилась за слова своей сотрудницы.

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