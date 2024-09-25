Скандал из-за шутки комика о мусульманах: Чубаров и главный муфтий возмущены – что произошло

Вмешался даже омбудсмен Дмитрий Лубинец, который просит Нацполицию проверить шутку стендап-комика Стенюка по поводу религиозной вражды и оскорбления чувств верующих.

Выступление стендап-комика Антона Стенюка, якобы имеющего признаки религиозной розни, возмутило представителей мусульманской и иудейской общин.

Что сказал комик

Речь идет о первом украиноязычном сольном стендап-концерте "Чувственный" Антона Стенюка, записанном в марте 2024 года.

"Эта война – это просто носенс. Я не знаю, как так случилось, что одни православные убивают других православных, когда в мире еще так много мусульман. Я не говорю, что нужно убивать мусульман. Я адекватный человек. Я понимаю, что это сейчас не ко времени. Тем более, этим уже занимаются иудеи", – говорит комик на видео.

Реакция общественности

Первым на выступление обратил внимание лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефарт Чубаров на своей странице в Facebook.

"Какого черта... Не пытайтесь меня убедить, что я якобы не уловил содержания данной "шутки", которой, на самом деле, здесь нет. Однако есть открытый выпад против людей по религиозному признаку", — прокомментировал глава Меджлиса.

Главный муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Мурат Сулейманов поддержал мнение Чубарова. Он назвал слова комика "публичным унижение всех мусульман Украины", с которым "еще не сталкивался".

"В этом коротком ролике отвратительно все: полное невежество по поводу религий, разжигание межрелигиозной розни, поношение памяти воинов, отдавших жизнь, защищая Украину.

Кто-то скажет, что это черный юмор, такие шутки "на грани". Однако я не услышал ничего смешного, потому что в принципе не понимаю, как можно в воюющем государстве быть столь оторванным от реальности и так открыто демонстрировать свою ограниченность и невежество", – написал Мурат Сулейманов.

Капеллан, исповедующий иудаизм, Ашер Йосеф Черкасский осудил это выступление и назвал его преступлением против исламской общины Украины

"Исповедуя Иудаизм, категорически осуждаю и считаю данное выступление преступлением против исламской общины Украины и выражаю поддержку всем гражданам нашего государства исповедующим религию Ислам...", — отметил Ашер Йосеф Черкасский.

Реакция омбудсмена

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец просит Нациполицию проверить эту шутку по поводу разжигания религиозной вражды и обиды чувств верующих.

"Направил письмо в адрес Национальной полиции Украины о проведении проверки и возбуждении уголовного производства по статье 161 Уголовного кодекса Украины, а именно разжигание религиозной вражды и ненависти, оскорбления чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями", — написал Лубинец в комментарии к публикации Рефата Чубарова в Фейсбуке.

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