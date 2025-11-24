Скандал из-за украшений "Пять колосков": какое решение принял бренд

Елочное украшение «Пять колосков»

Реклама

Украинский модный бренд Bevza оказался в эпицентре бурного обсуждения, выпустив набор елочных украшений под названием «Пять колосков». После того, как Сеть накрыла волна возмущения из-за слишком чувствительной ассоциации, бренд поспешил удалить спорную коллекцию по продажам.

Об этом бренд Bevza объявил в письме на своей странице в Instagram.

Бренд анонсировал продажи у себя на страницах за несколько дней до Дня памяти жертв голодоморов, который в этом году пришелся на 22 ноября.

Реклама

В набор вошли пять елочных украшений в форме колосьев: четыре золотых и один черный («обожженный»). В Bevza отметили, что они символизируют «силу земли, труд рук и свет, который сохраняется даже в темные времена» и «олицетворяют возрождение, надежду и единство поколений».

Основательница бренда Bevza Светлана Бевза заявила, что эти елочные украшения — это «память о том, что прошли предыдущие поколения и популяризация украинского культурного наследия». Но потом после скандала бренд сообщил: прислушиваясь к мнению общественности, убирают из продажи эту серию украшений.

Сообщение бренда о снятии с продажи украшения «Пять колосьев»

Напомним, релиз товара, представленный на уже недоступной странице бренда в Instagram, вызвал волну негативных комментариев.

«Колосок в 1930-х годах был не декоративным мотивом, а маркером выживания, за владение которым человека могли репрессировать. Перенос этого символа в сферу праздничного декора создает семантический диссонанс между его исторической функцией и современной коммерческой интерпретацией», — отметил один из комментаторов.

«Мой прадедушка был осужден и отправлен в Сибирь по этому закону, люди умирали из-за этого, а вы предлагаете это как елочную игрушку? Вы здравый смысл потеряли?» — пишет еще один комментатор.

«Что следующее? Украшение в форме разбомбленной многоэтажки?» — возмущаются другая комментаторка.

Одна из пользовательниц соцсети так описала возможный диалог с ребенком в семье, где елку будут «украшать» такие игрушки:

«- Мама, а что за украшения на нашей елке?

Реклама

- А это колоски, за которые убивали, такой был закон о пяти колосках. Твоя прабабушка, кстати, единственная выжила, ее семья опухла от голода и умерла, а соседи ели своих детей. Вот кстати тебе плейстейшн, с Рождеством!».

На ситуацию отреагировала директор Музея Голодомора Леся Гасиджак.

«Люди добрые, что с вами? Неужели вы живете настолько в другой реальности? Неужели вы хотя бы рамочно не знаете основу основ — историю этой страны в которой живете, и неужели словосочетание „5 колосков“ не проявляется устойчивым образом в ваших головах? Вы действительно повесите это на елку?» — возмутилась она.