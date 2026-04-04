Скандал из-за ужасных условий в ТЦК Ужгорода: ВСУ отреагировали и начали проверки

Оперативное командование «Запад» официально отреагировало на информацию о нарушениях в Ужгородском районном ТЦК и СП, которую обнародовал ранее представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Закарпатской области Андрей Крючков.

Согласно официальному сообщению командования в Facebook, по данному факту уже начато внутреннее расследование:

начата работа группы специалистов, которые должны проверить все факты, указанные в заявлении представителя омбудсмена, а также выявить возможные другие правонарушения.

все материалы, собранные по результатам работы комиссии, будут направлены в соответствующие правоохранительные органы для предоставления юридической оценки действиям должностных лиц.

В ОК «Запад» отдельно отметили принципиальную позицию в отношении подобных инцидентов.

«Командование последовательно придерживается принципа нулевой толерантности к любым проявлениям нарушений прав человека, служебной халатности или превышению полномочий со стороны руководящего состава и военнослужащих ТЦК и СП», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее представитель омбудсмена Андрей Крючков сообщил об обнаруженных им нарушениях во время мониторинга работы ТЦК в Ужгороде. Представитель омбудсмена обнаружил факты незаконного содержания граждан, среди которых люди с явными физическими недостатками и ветеран войны. В Ужгородском РТЦК и СП людей содержали неделями, несмотря на физические недостатки, состояние здоровья и даже удостоверение УБД.

В результате проверки обнаружена ужасная антисанитария в этом учреждении. Кроме того, что у людей, доставляемых в ТЦК, без надлежащего оформления изымали документы и телефоны, лишая их права на защиту, они находятся в условиях, которые, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, унижают человеческое достоинство.