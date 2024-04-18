Скандал из-за "залога" за книги для переселенцев в Тернополе: что рассказала мама читателя и как отреагировали в библиотеке

В областной библиотеке для детей города Тернополь директор отказалась издавать книги 7-летнему мальчику из Харькова, заявив, что он, как переселенец, "может написать "Слава России" в книгах.

Об этом в Facebook рассказала мать Святослава и украинская журналистка Екатерина Посохова.

Сеть возмутил этот случай. А в библиотеке отреагировали. По словам заместителя директора учреждения для детей Надежды Чайковской, она действовала согласно инструкции, предусматривающей залог за ценные книги, поэтому права 7-летнего мальчика, переехавшего в Тернополь из Харькова, никто не нарушал.

"Это настоящая психологически информационная атака на заведение и библиотечных работников, которые точно не заслуживают этого хейта", — заявили в библиотеке.

Однако, как сообщал ТСН.ua со ссылкой на ст. 22 закона Украины "О библиотеках и библиотечном деле", пользование библиотечными фондами является бесплатным.

Общественность настаивает на необходимости разобраться в ситуации детского омбудсмена и областных депутатов.

"Выставали счет в 600 гривен": мама читателя рассказала, с чего все началось

Как говорит мама маленького читателя Екатерина Посохова, ее сын, учащийся начальных классов, обожает ходить в библиотеку.

"Читает дома, на прогулке, у врача на приеме". Даже сфотографировать его без книги маме сложно», – рассказала она.

Женщина говорит, что живет в Тернополе уже более двух лет, и все это время мальчик ходил в библиотеку вблизи школы.

Она поделилась, что там мальчик перечитал много, на него не жаловались, однако "в очередной визит библиотекарь посоветовала обратиться в гораздо большую – областную библиотеку".

"И вот здесь мы узнали, что ребенок в Тернополе "не свой", – сообщила Екатерина Посохова.

По ее словам, за две избранные книги, старые и в позорном состоянии, на абонементе нам выставляли счет в 600 гривен.

"Мы искренне удивились, на что услышали это все о "можете написать" слава России", такие как вы уже много книг у нас потащили. Но какие мы? Официально зарегистрированные в городе, работаем, учимся – ребенок в местной школе, имеет отличные успехи", – написала Прохорова.

Женщина говорит, что сын расстроился. "При нас издают детям книги без проблем, но не ему".

После часа разговора о недопустимости дискриминации, пишет переселенка, заместитель директора сдалась и издала книги без каких-либо условий.

Прочитав книги, пишет Прохорова, они вернули их вовремя и невредимы. Но там им вроде бы сразу заявили, что "больше вам книг без залога не дадим".

"Почему? Разговаривайте с директором — так написали на вашем формуляре. Дальше снова продолжался разговор с директором, ее заместительницей. Снова слышим все догмы мира о переселенцах, которым нельзя доверять, сколько бы они жили в Тернополе", — написала Прохорова.

Разговор, по словам женщины, закончился на том, что "либо платите, либо идите, либо полицию вызываем".

Женщина говорит, что решила не вызвать полицию, чтобы не травмировать еще больше.

Фото/Facebook: Екатерина Посохова

Реакция заведения

В библиотеке объяснили требование залога.

"Семью предупредили: если они выберут книги повышенного спроса, или книги, которые в одном экземпляре, нужно будет оставить залог. Суммы им никакие не называли, откуда они взяли 600 грн – я не понимаю. У нас книги разной стоимости. Есть такие, которые стоят и 1200 грн, и их хотят взять домой дети.

Второй раз Посоховы пришли в библиотеку 16 апреля, говорит она, им продлили книгу, которую мальчик еще не дочитал, и оформили новую – без денежного залога.

"Но библиотекарь подчеркнул, что если выберут книгу, которая в одном экземпляре, то придется заплатить залог. Им приводили прошлогодний случай для объяснения, почему библиотека вынуждена брать деньги. Тогда ученик 4-й школы, действительно переселенец, взял книгу и описал ее фразами" Смерть украинцам. Слава России". Поэтому мы требуем залог, а эта семья восприняла все лично", – объяснила директор библиотеки Надежда Новицкая.

"Это наша материальная ответственность. И если человек приехал к нам временно и через некоторое время уехал, а книгу не вернул, то мы должны это возместить", — пояснила заместитель директора библиотеки.

Журналисты проверили правила использования книг на сайте Тернопольской областной библиотеки для детей, и не нашли ни одного упоминания о залоге. Этой информации не нашлось и в разделе о платных услугах, предоставляемых библиотекой.

Отмечается, что согласно ст. 22 Закона Украины "О библиотеках и библиотечном деле", пользование библиотечными фондами безвозмездно.

Но руководство библиотеки, вероятно, руководствуется в своих действиях по внутренне перемещенным лицам приказом Министерства культуры "Об утверждении инструкции о порядке применения в библиотеках Украины денежного залога за особо ценные книги и объекты пользования", забывая, что он утратил силу в 2011 году.

Напомним, в прошлом году в Национальной библиотеке имени В. И Вернадского произошел скандал. Посетительнице двое неизвестных запретили делать фото в помещении заведения.

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