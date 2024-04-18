Скандал из-за "залога" за книги для переселенцев в Тернополе: что рассказала мама читателя и как отреагировали в библиотеке

В Тернополе 7-летнему переселенцу отказались издавать книги в библиотеке.
В областной библиотеке для детей города Тернополь директор отказалась издавать книги 7-летнему мальчику из Харькова, заявив, что он, как переселенец, "может написать "Слава России" в книгах.
Об этом в Facebook рассказала мать Святослава и украинская журналистка Екатерина Посохова.
Сеть возмутил этот случай. А в библиотеке отреагировали. По словам заместителя директора учреждения для детей Надежды Чайковской, она действовала согласно инструкции, предусматривающей залог за ценные книги, поэтому права 7-летнего мальчика, переехавшего в Тернополь из Харькова, никто не нарушал.
"Это настоящая психологически информационная атака на заведение и библиотечных работников, которые точно не заслуживают этого хейта", — заявили в библиотеке.
Однако, как сообщал ТСН.ua со ссылкой на ст. 22 закона Украины "О библиотеках и библиотечном деле", пользование библиотечными фондами является бесплатным.
Общественность настаивает на необходимости разобраться в ситуации детского омбудсмена и областных депутатов.
"Выставали счет в 600 гривен": мама читателя рассказала, с чего все началось
Как говорит мама маленького читателя Екатерина Посохова, ее сын, учащийся начальных классов, обожает ходить в библиотеку.
"Читает дома, на прогулке, у врача на приеме". Даже сфотографировать его без книги маме сложно», – рассказала она.
Женщина говорит, что живет в Тернополе уже более двух лет, и все это время мальчик ходил в библиотеку вблизи школы.
Она поделилась, что там мальчик перечитал много, на него не жаловались, однако "в очередной визит библиотекарь посоветовала обратиться в гораздо большую – областную библиотеку".
"И вот здесь мы узнали, что ребенок в Тернополе "не свой", – сообщила Екатерина Посохова.
По ее словам, за две избранные книги, старые и в позорном состоянии, на абонементе нам выставляли счет в 600 гривен.
"Мы искренне удивились, на что услышали это все о "можете написать" слава России", такие как вы уже много книг у нас потащили. Но какие мы? Официально зарегистрированные в городе, работаем, учимся – ребенок в местной школе, имеет отличные успехи", – написала Прохорова.
Женщина говорит, что сын расстроился. "При нас издают детям книги без проблем, но не ему".
После часа разговора о недопустимости дискриминации, пишет переселенка, заместитель директора сдалась и издала книги без каких-либо условий.
Прочитав книги, пишет Прохорова, они вернули их вовремя и невредимы. Но там им вроде бы сразу заявили, что "больше вам книг без залога не дадим".
"Почему? Разговаривайте с директором — так написали на вашем формуляре. Дальше снова продолжался разговор с директором, ее заместительницей. Снова слышим все догмы мира о переселенцах, которым нельзя доверять, сколько бы они жили в Тернополе", — написала Прохорова.
Разговор, по словам женщины, закончился на том, что "либо платите, либо идите, либо полицию вызываем".
Женщина говорит, что решила не вызвать полицию, чтобы не травмировать еще больше.
Реакция заведения
В библиотеке объяснили требование залога.
"Семью предупредили: если они выберут книги повышенного спроса, или книги, которые в одном экземпляре, нужно будет оставить залог. Суммы им никакие не называли, откуда они взяли 600 грн – я не понимаю. У нас книги разной стоимости. Есть такие, которые стоят и 1200 грн, и их хотят взять домой дети.
Второй раз Посоховы пришли в библиотеку 16 апреля, говорит она, им продлили книгу, которую мальчик еще не дочитал, и оформили новую – без денежного залога.
"Но библиотекарь подчеркнул, что если выберут книгу, которая в одном экземпляре, то придется заплатить залог. Им приводили прошлогодний случай для объяснения, почему библиотека вынуждена брать деньги. Тогда ученик 4-й школы, действительно переселенец, взял книгу и описал ее фразами" Смерть украинцам. Слава России". Поэтому мы требуем залог, а эта семья восприняла все лично", – объяснила директор библиотеки Надежда Новицкая.
"Это наша материальная ответственность. И если человек приехал к нам временно и через некоторое время уехал, а книгу не вернул, то мы должны это возместить", — пояснила заместитель директора библиотеки.
Журналисты проверили правила использования книг на сайте Тернопольской областной библиотеки для детей, и не нашли ни одного упоминания о залоге. Этой информации не нашлось и в разделе о платных услугах, предоставляемых библиотекой.
Отмечается, что согласно ст. 22 Закона Украины "О библиотеках и библиотечном деле", пользование библиотечными фондами безвозмездно.
Но руководство библиотеки, вероятно, руководствуется в своих действиях по внутренне перемещенным лицам приказом Министерства культуры "Об утверждении инструкции о порядке применения в библиотеках Украины денежного залога за особо ценные книги и объекты пользования", забывая, что он утратил силу в 2011 году.
Напомним, в прошлом году в Национальной библиотеке имени В. И Вернадского произошел скандал. Посетительнице двое неизвестных запретили делать фото в помещении заведения.
Читайте также: