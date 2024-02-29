Скандал из-за жестокого буллинга шестиклассника в Ивано-Франковске: обнародованы скрины школьного чата

Шестиклассник Еремия — болезненный и уязвимый парень, к тому же скрипач. Вероятно, именно это стало основанием для неприятия его одноклассниками, которое впоследствии переросло в издевательство.

Шестиклассник ивано-франковского лицея №4 Еремия К. стал объектом травли для своих одноклассников, которые откровенно смеются над ним и даже угрожают ему в школьном чате в вайбере, даже несмотря на то, что в нем присутствует классная руководительница. Между тем, судя по комментариям в соцсети, руководство учебного заведения не признает факт буллинга и даже угрожает тем, кто придает огласку этому случаю, уголовным делом о клевете.

Об издевательствах одноклассников над Еремией стало известно из сообщения в соцсети Facebook писательницы и активистки Любови Бурак.

По ее словам, шестиклассник Еремия — болезненный и уязвимый парень, к тому же скрипач. Она предполагает, что именно это стало основанием для неприятия его одноклассниками, которое впоследствии переросло в издевательство.

“К сожалению, Еремия здоровьем похвастаться не может. Но может быть другим: честностью, искренностью, способностями, талантом. Он гениальный скрипач. Он играл на скрипке, чтобы собрать деньги нашим добровольцам. Пока не затравили... Еремия очень чувствителен, как все дети и люди искусства. О да! Над такими любят поиздеваться подростки. Процесс унижения более слабых дает им чувство самоутверждения. Пожалуй, — написала Любовь Бурак.

Еще одним основанием для насмешки над парнем стала, вероятно, гиперопека со стороны его матери. Одноклассникам было невдомек, что Еремия с детства был очень больным, и, по рассказам знакомых этой семьи, мать благодаря врачам "вытащила его из очень непростого диагноза".

“Это тот момент, когда должны вмешаться педагоги и объяснить детям, что, когда кто-то слабее – это не смешно, когда за кем-то мама ходит по пяткам – это не "гы-гы", потому что иногда именно это спасает ребенка, например : во время острых приступов астмы или других проявлений болезни”, — считает любовь Бурак.

По ее словам, в ответ на жалобу матери о буллинге руководство лицея в присутствии инспектора ювенальной юстиции обвинило ее в том, что Еремия часто пропускает уроки и угрожало лишением родительских прав.

"А что касается травли ребенка, то это с точки зрения директора — больная фантазия мальчика, не было такого, ведь у них не просто так себе "школа на районе", а лицей", — говорится в сообщении.

Любовь Бурак опубликовала красноречивую переписку со школьного чата в вайбере, в котором одноклассники оскорбляют не только Еремию, но и его мать.

Эта ситуация получила огласку в соцсети. В частности, на странице Ивано-Франковского лицея №4 начали появляться сообщения о буллинге в учебном заведении. Однако, в ответ спикеры лицея в комментарии написали, что будут подавать "жалобу в полицию за клевету".

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в комментариях к опубликованному сообщению обратился к матери обиженного парня с просьбой выйти на контакт.

Напомним, ранее в поселке Ракитное в Киевской области несовершеннолетние девушки, ученицы лицеев, жестоко избили другую. Что стало причиной – устанавливает полиция.

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