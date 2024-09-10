Скандал между криминалитетом и военным в Смеле: что известно, реакция полиции и МВД

В городе Смела Черкасской области местный "уголовный авторитет" Вадим Долотенко избил военнослужащего Анатолия Гончаренко и заставил его просить прощение за публикацию в социальных сетях.

В Смеле Черкасской области военнослужащий Анатолий Гончаренко, который в то время был на больничном после контузии, написал в Facebook о конфликтной ситуации, где неизвестные создали аварийную ситуацию на дороге и грубо обращались с его родителями. Когда "уголовный авторитет" Вадим Долотенко узнал в сообщении себя, то вызвал военного на встречу, где угрожал ему, избил и заставил записать извинения.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Черкасской области.

"Уголовный авторитет" Вадим Долотенко

Конфликт на дороге между водителями транспортных средств произошел 3 сентября недалеко от села Ротмистровка. Как установили полицейские, накануне инцидента в одном из авто ехали родители бывшего военнослужащего, в другом жители Смелы. Конфликт возник из-за того, что один из водителей создал аварийную ситуацию.

Бывший военный 3-го полка Сил специальных операций Украины

Бывший военный 3-го полка Сил специальных операций Украины

О случившемся родители рассказали сыну — бывшему военному 3-го полка Сил специальных операций Украины, — а также указали, что видели автомобиль, который их "подрезал" в селе Ташлык. Так что сын решил разобраться с водителем, впрочем, приехав на место, водителя не обнаружил. Снял с транспортного средства государственный номерной знак и написал в социальной сети сообщение с просьбой помочь ему установить владельца. Увидев информацию в соцсетях, водитель Hyundai связался с мужчиной и назначил ему встречу, в ходе которой конфликт между ними перерос в драку.

Полиция утверждает, что правоохранители сектора реагирования патрульной полиции прибыли на место происшествия, опросили участников и вызвали скорую медицинскую помощь. Полицейские сопровождали автомобиль медиков и бывшего военного в больницу, где его осмотрели врачи.

В медицинском заведении 37-летний мужчина отказался от госпитализации. Кроме того, общаясь с полицейскими, он указал, что претензий ни к кому нет и написал встречное заявление, в котором просил не проводить дальнейшие действия и прекратить рассмотрение дела. Позже полицейские снова встретились с мужчиной, который после общения согласился написать заявление о нанесении ему телесных повреждений.

Под процессуальным руководством Смелянской окружной прокуратуры следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования возможна дополнительная квалификация происшествия.

В то же время, относительно действий сотрудников полиции руководством Главного управления Национальной полиции в Черкасской области начато служебное расследование.

Криминальный авторитет в Черкасской области избил военного и заставил его извиняться на камеру: видео

Реакция МВД

На инцидент отреагировал и министр внутренних дел Игорь Клименко. Он назвал событие позорным и заверил, что дело получит подобающую реакцию.

"Позорная ситуация в Смеле. Никто и никогда не имеет права унижать ветеранов. Все, что произошло, получит надлежащую и жесткую реакцию правоохранителей. Уже начато уголовное производство. Все факты будут установлены. Председатель Нацпола доложил мне о первых результатах и начатой служебной проверке действий (или, вернее, возможное бездействие) местных полицейских", — написал Клименко.

Министр также отметил важность уважения к воинам, которые защищают Украину.

"Каждый день Украина противостоит жестокому врагу благодаря храбрости наших Сил обороны и безопасности, всех наших воинов. И каждый из воинов, все наши люди заслуживают уважения и верховенства права. Так и должно быть", — подчеркнул глава МВД.

Напомним, ранее СБУ и Нацполиция задержали чиновников, требовавших взятки за начисление социальных выплат для раненых бойцов ВСУ.

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