Скандал между Украиной и Польшей из-за УПА: депутат со Львова в "черном списке" и угрозы из польских городов

Польша и Украина / © ТСН

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Между Польшей и Украиной разгорелся новый скандал после того, как Львовский областной совет провозгласил 2027 год Годом Украинской повстанческой армии (УПА) и её главного командира Романа Шухевича. Решение вызвало резкую реакцию польских политиков, а министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о намерении внести инициатора этого резонансного решения в список нежелательных лиц.

О развитии конфликта сообщает ТСН.ua.

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Почему решение Львовского облсовета вызвало возмущение в Польше

В Польше резко раскритиковали инициативу Львовского областного совета на фоне недавнего обострения отношений из-за присвоения президентом Украины Владимиром Зеленским Отдельному центру специальных операций «Север» названия «имени Героев УПА».

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Польские политики считают, что чествование УПА и Романа Шухевича является особенно деликатным вопросом из-за исторических споров, связанныхсвязанные с Волынской трагедией и польско-украинским противостоянием во время Второй мировой войны.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что приложил значительные усилия для восстановления отношений с Киевом после предыдущего кризиса. По его словам, немало сделал и президент Украины, однако решение Львовского облсовета может свести эти усилия на нет.

«Нас это раздражает. Мы не понимаем такого решения. Прежде всего, оно противоречит интересам самой Украины. Я уже обсуждал этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским. Хотя он не несёт ответственности за это решение, я предупреждал его, что подобные жесты значительно затрудняют работу друзей Украины», — заявил Туск в интервью RMF24.

Премьер-министр Польши призвал украинские власти не допускать шагов, которые могут укрепить позиции противников европейской интеграции Украины. Он считает, что решение львовских депутатов может стать аргументом для тех, кто выступает против вступления Украины в Европейский Союз.

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«Если противники вступления Украины в Европейский Союз ищут повод выступить против этого, то депутаты Львовской области фактически предоставили им такой повод», — подчеркнул Туск.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также назвал это решение неприемлемым, заявив, что оно усугубляет раскол между странами. Пресс-секретарь польского МИД Мацей Вевир, со своей стороны, утверждал, что такие действия противоречат европейским ценностям и добрососедскому характеру отношений между Варшавой и Киевом.

Депутат польской партии «Право и справедливость» Радослав Фогель предложил объявить персонами нон грата в Польше всех, кто голосовал за соответствующее решение.

Санкции в отношении инициатора решения

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что подписал представление о внесении в список нежелательных лиц в стране депутата Львовского областного совета Святослава Шереметы, который выступил с инициативой провозгласить 2027 год годом УПА и Романа Шухевича.

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«Я подписал ходатайство о внесении в список нежелательных лиц в Республике Польша депутата Львовского областного совета С. Шереметы — реконструктора „Галичины“ Ваффен-СС, автора идеи провозглашения 2027 года годом Р. Шухевича, командира УПА, который отдавал приказы о выселении и убийстве поляков», — написал Сикорский в соцсети X.

Таким образом, дипломатическое противостояние вышло за рамки политических заявлений и перешло к конкретным шагам польской стороны в отношении одного из украинских региональных депутатов.

Краков и Перемышль пригрозили Львову

Резонансное решение Львовского облсовета вызвало реакцию и на уровне местного самоуправления Польши. Мэры Кракова и Перемышля инициировали пересмотр партнерских отношений со Львовом, сообщает ua.news.

Мэр Перемышля Войцех Бакун обратился к мэру Львова Андрею Садовому с призывом публично выразить свою позицию по поводу постановления областного совета и дистанцироваться от него. Кроме того, он попросил городской совет Перемышля рассмотреть возможность приостановки или прекращения партнерства со Львовом.

По словам Бакуна, дальнейшие действия будут зависеть от реакции львовских властей.

«Партнерство городов основано на взаимном уважении, в частности к исторической памяти обоих сообществ. Если одна сторона чествует виновных в преступлениях против предков другой, городской совет должен оценить, может ли сотрудничество продолжаться в нынешней форме», — заявил он.

В то же время мэр Перемышля подчеркнул, что возможное ограничение партнерства не повлияет на оказание гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от российской войны.

С подобной инициативой выступил мэр Кракова Лукаш Гибала. Он предложил временно приостановить партнерские отношения со Львовом и подготовил соответствующий проект решения для городского совета.

Гибала подчеркнул, что речь пока не идет об окончательном прекращении сотрудничества, а предложенная приостановка должна быть временной мерой.

«Мы все знаем, что Украина является жертвой агрессии со стороны России. Мы поддерживаем Украину в этой борьбе, для нас важны партнерские отношения с Украиной, но эти отношения должны строиться на основе исторического примирения», — заявил мэр Кракова.

Как отреагировал украинский МИД

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что в последнее время Киеву и Варшаве удалось добиться заметного прогресса в двусторонних отношениях. В частности, стороны укрепили сотрудничество в сфере безопасности и обороны, а также продвинулись в решении вопросов поисковых и эксгумационных работ и налаживании исторического диалога.

В этом контексте украинский МИД назвал решение Львовского облсовета контрпродуктивным.

«В этом контексте считаем, что недавнее решение Львовского облсовета, затрагивающее деликатные исторические вопросы двусторонней повестки дня, является контрпродуктивным для наших текущих усилий, направленных на дальнейшее развитие украинско-польских отношений, решение проблемных вопросов на фоне полномасштабной российской агрессии и беспрецедентных угроз безопасности для наших двух стран и региона в целом», — отметили в МИД.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что решение было принято региональным органом местного самоуправления. Львовские областные депутаты являются выборными представителями общины и не подчиняются президенту, парламенту или правительству Украины.

Украинская сторона также призвала польских коллег воздерживаться от эмоциональных реакций, которые могут нанести ущерб достигнутому прогрессу, и подтвердила готовность решать спорные вопросы дипломатическим путем.

Решение не вступит в силу?

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацкий заявил, что решение Львовского областного совета о провозглашении 2027 года годом Романа Шухевича и УПА якобы не вступит в силу. Об этом сообщает Polsat News.

По словам польского дипломата, Варшава получила соответствующие заверения от представителей президента Украины. Босацкий также отметил, что после вмешательства польской стороны резолюция исчезла с сайта Львовского областного совета.

Последствия для военного сотрудничества

На фоне скандала, связанного с решением Львовского областного совета объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии и Романа Шухевича, Польша якобы приостановила поставки масштабного пакета военной помощи Украине. Об этом ТСН.ua сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, голосование во Львовском облсовете состоялось как раз в тот момент, когда польская сторона готовилась отправить Украине значительный пакет военной помощи. Сейчас по закрытым каналам якобы ведутся переговоры, призванные урегулировать ситуацию.

Если информация о приостановке поставок подтвердится, скандал вокруг решения Львовского облсовета может иметь последствия не только для дипломатических отношений между Киевом и Варшавой, но и для практического сотрудничества двух стран в области обороны.

Однако на данный момент публичного подтверждения такого решения со стороны польских властей нет.

Напомним, что вопрос о чествовании УПА уже неоднократно становился причиной публичных споров между Украиной и Польшей. В конце мая 2026 года Зеленский присвоил центру спецопераций «Север» название «имени Героев УПА». Это решение вызвало критику со стороны Польши.

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