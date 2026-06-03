Скандал между Варшавой и Киевом из-за УПА: в МИД обратились к Польше с заявлением

Скандал между Польшей и Украиной / © Getty Images

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На фоне продолжения скандала между Польшей и Украиной по поводу лишения Владимира Зеленского ордена Белого Орла министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к полякам и прокомментировал решение президента Украины.

Об этом Сибига написал в Facebook.

Министр иностранных дел обратился к Польше после скандала

В частности, министр иностранных дел отметил, что обострение отношений между Украиной и Польшей не несет пользы ни украинцам, ни полякам.

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Сибига сообщил, что в последние годы Украина выстраивала с Польшей конструктивный диалог — разблокировала поиски и эксгумацию, дала разрешение на перезахоронение жертв, возобновила конгресс историков и начала научно-объективную дискуссию по важным историческим вопросам.

Дискуссии проводятся на основе архивных документов, материалов и научных исследований.

«И это абсолютно верный подход взаимного уважения, признания и честности. Нельзя подвешивать его и раскручивать маховик ненависти. Тем более в условиях, когда над всеми нами — украинцами, поляками, другими европейцами — снова нависает угроза со стороны нашего исконного врага России», — объясняет Сибига.

Он добавил, что Украина и Польша не должны бороться, ведь это подведет страны к пропасти. Сибига призвал снизить градус эмоций, оставить общую историю на рассмотрение специалистов-историков и сфокусироваться на противодействии врагу, защите общего будущего и укреплении европейской безопасности.

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«Название подразделения было выбором наших военных. Наши защитники заслуживают безусловного уважения. Сегодня именно они ценой своего здоровья и часто жизни держат линию фронта и защиты всей Европы от российской угрозы. И платят за это наивысшую цену. Я точно знаю, что у наших военных даже близко не было ничего антипольского в мыслях», — продолжил министр иностранных дел.

Украинские военные хотели почтить память тех, кто так же когда-то боролся против имперской Москвы, большевистско-коммунистической оккупации и репрессий.

Андрей Сибига напомнил, что Украина очень тяжело боролась за свою независимость, и это делало много поколений украинцев, и напомнил, что Польша также тяжело шла к собственной независимости — тяжелым трудом и борьбой.

Сибига выразил благодарность Польше за лидерскую роль в поддержке Украины во время войны и призвал обсуждать все наиболее важные вопросы, в том числе и исторические, в духе взаимопонимания и открытости.

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Польша: последние новости

Напомним, правозащитные организации Amnesty International и Human Rights First призвали Польшу прекратить содействие депортациям украинцев из США.

По данным правозащитников, из-за усиления миграционной политики администрации Трампа Миграционная и таможенная служба США (ICE) совершила несколько рейсов через польский аэропорт в Жешуве, принудительно вернув домой более 50 граждан Украины.

В то же время в Министерстве внутренних дел Польши заявили, что у страны нет никаких соглашений с США по депортациям, назвав это внутренним делом Украины и Соединенных Штатов.

Пресс-секретарь МВД Каролина Галецкая отметила, что польская сторона только проверяет депортированных украинцев на предмет права нахождения в Польше. Представители аэропорта Ряшев-Ясенка отказались комментировать ситуацию.

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