Скандал с Monobank набирает обороты: Лубинец заявил о начале проверки из-за действий Гороховского

Дмитрий Лубинец отреагировал на скандал

Открыто производство по защите персональных данных и банковской тайны по делу, связанному с публикацией соучредителем Monobank Олегом Гороховским фото клиентки банка на фоне якобы российского флага.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Он напомнил, что соучредитель Monobank признал свою ошибку после обнародования персональных данных клиентки, однако признание не освобождает от ответственности.

«Я отреагировал на ситуацию сразу — открыто производство и начата проверка обстоятельств возможного нарушения законодательства по защите персональных данных и банковской тайны», — отметил Лубинец.

Его аргумент — персональные данные не могут становиться инструментом публичного давления или унижения.

«Закон один для всех, и его нарушение не может быть оправдано эмоциями или общественным резонансом», — добавил омбудсмен.

Скандал monobank: хронология событий

Соучредитель Monobank Олег Гороховский опубликовал сообщение о клиентке, которая обратилась в банк из-за блокировки счета и проходила видеоверификацию. Во время процесса на заднем фоне заметили флаг, который в Сети восприняли как российский, и это вызвало активное обсуждение.

Уже 11 марта Гороховский заявил, что поспешил с реакцией и признал допущенную ошибку.

«После стольких лет войны триколор вызывает гнев. Я увидел знамя и быстро отреагировал, не обдумывая. Сделал это как человек, уставший от всего, связанного с россией», — написал он.

Он добавил, что сделал выводы из этой ситуации и в случае «подобных ситуаций информация будет передаваться исключительно правоохранительным органам».

«Хочу заверить всех клиентов, что с их персональными данными все в порядке и никогда не будет иначе — это наш главный приоритет», — написал соучредитель monobank.

