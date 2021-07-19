Скандал на борту рейса: "Одесса - Анталия": с самолета сняли пассажира из-за отказа надеть маску

Мужчина нецензурно ругался и угрожал неприятностями.

С борта рейса "Одесса -Анталия" сняли пассажира из-за отказа надеть маску.

Инцидент сняли пассажира и выложили в соцсетях, рассказали в ТСН.Ранок 19 июля.

Начало скандала на видео не попало, но очевидцы говорят, что мужчина наотрез отказывался находиться в салоне самолета в маске. Бортпроводники позвали на помощь работников аэропорта и полиции диалога. Впрочем, диалога не получилось.

Мужчина нецензурно ругался и угрожал неприятностями. Соседи по салону, раздражены задержкой, тоже наградили скандалиста бранью. В конце концов, мужчины вывели из самолета под аплодисменты остальных пассажиров. Вместе с ним вышла и его спутница.

Новости Украины: на борту рейса "Одесса - Анталия" произошел скандал из-за маски

Как сообщалось, в аэропорту имени Шопена в Варшаве не смог сесть на самолет посол Ecтонии в Казахстане Хейти Мяемеес. Посол вел себя агрессивно. Именно поэтому работники авиакомпании вызвали охрану аэропорта. Она вывела Мяемееса из зоны паспортного контроля и передала полиции. Впоследствии он надел маску, а также показал полиции дипломатический паспорт. Впрочем, в Нур-Султана он не вылетел.

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