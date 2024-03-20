Скандал на Буковине: священник УПЦ МП не разрешил отпеть в храме погибшего воина

По словам нардепки, прихожанки этой церкви УПЦ (МП) поддержали такие действия священника и сказали: "в свой дом чужих не пускаем".

В селе Виженка на Буковине, священник УПЦ Московского патриархата не разрешил занести гроб с телом погибшего защитника в церковь.

Об этом сообщила нардепка Ирина Никорак.

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Военный Дмитрий Клим круглый год был без вести пропавшим. Только через год нашли и идентифицировали тело и привезли домой в родное село.

"Рядом с их домом кладбище, где похоронены его родители, бабушки и дедушки, и семья имеет место для погребения. Кладбище – при Николаевской церкви УПЦ (МП), священник которой не пустил семью с телом погибшего героя в церковь и конечно отказался отпевать службу", – отметила нардепка.

Погибшего героя отпевали у церкви священники ПЦУ.

"В это же время женщины-прихожанки этой церкви УПЦ (МП) полностью поддерживают действия священника, который не пускает отпевать с достоинством героя в церкви говоря, цитирую: "ну все правильно, в свой дом чужих не пускаем", — добавила Ирина Никорак.

По ее словам, так действия священника и верующих УПЦ МП – "это уже не о Боге и вере, а о слепом фанатичном следовании непонятно каким ценностям".

Версия УПЦ МП

В то же время, в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП рассказывают немного другую версию, передает zaxid.net. Там говорят, что были не против отпеть погибшего героя, но родственники захотели, чтобы это сделали священники ПЦУ. В УПЦ МП уверяют, что их священник позволил бы представителям ПЦУ совершить похороны, но его якобы в то время не было в селе.

"Он... телефон держал возле себя, ожидая, что ему позвонят, чтобы открыть храм. Однако получилось так, что священники ПЦУ отпели погибшего Дмитрия Клима во дворе храма, хотя могли позвонить настоятелю и попросить открыть храм", - оправдываются в УПЦ МП.

Что известно о погибшем герое

Напомним, солдат Дмитрий Клим – стрелок-санитар второй стрелковой роты воинской части А4436 погиб 18 февраля 2023 года в результате минометно-артиллерийского обстрела вблизи села Ивановское Донецкой области. Год считался пропавшим без вести.

"Он был настоящим мужем, отцом, любящим сыном. Он всегда пытался дать для своей семьи только самое лучшее, очень тяжело работал, чтобы мы жили в достатке. У нас с ним двое дочерей", – рассказывала его жена Татьяна Клим в интервью 0372.ua.

Ранее на Буковине поп УПЦ МП на похоронах погибшего бойца призвал "сдать" Донбасс и Крым и заявил, что это "США воюют с Россией".

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