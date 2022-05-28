Скандал на границе: Порошенко не выпустили из Украины (фото)

Скандал на границе: Порошенко не выпустили из Украины (фото)

Бывший президент Украины Петр Порошенко отправился в загранкомандировку, но его остановили пограничники.

Вечером в пятницу, 27 мая, у народного депутата и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, являющегося фигурантом так называемого "угольного дела" Медведчука, возникли трудности при пересечении границы в пункте пропуска Рава Русская на Львовщине.

Об этом сообщила его однопартийка Ирина Геращенко.

По ее словам, пятый президент Украины, нардеп Порошенко отбыл в загранкомандировку в составе украинской делегации для участия в заседании Межпарламентской ассамблеи НАТО, которая начнется в Вильнюсе 29 мая. Соответствующее распоряжение о командировке народного депутата Петра Порошенко подписал председатель ВР Руслан Стефанчук.

Однако, как утверждает Геращенко, без объяснения причин политика не пропустили через границу.

“Пограничники на пункте пропуска Рава Русская несли какую-то ерунду о “поддельном или отмененном распоряжении”, — написала она.

В сети опубликовали фото, где Петр Порошенко общается с пограничниками на пункте пропуска. На одном из фото рядом с лидером "ЕС" стоит его однопартиец, народный депутат Олег Синютка.

Напомним, Виктор Медведчук, которому выдвинуто подозрение в государственной измене и содействии терроризму, начал давать показания и заявил о причастности пятого президента Украины Петра Порошенко к закупке угля из ОРДЛО и выводу нефтепровода "Самара – Западное направление" из госсобственности.

Медведчук дал показания против Порошенко: цена этих слов и какие будут последствия?

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