Скандал на границе: у польского волонтера изъяли в Украине авто

Поляк не растаможил машину, которую в прошлом году передал на ВСУ, поэтому на таможне решили отобрать другой автомобиль, на котором он заехал в Украину. Чем завершилась история, читайте ТСН.ua.

На Львовской таможне изъяли автомобиль волонтера из Польши, потому что он якобы не растаможил предыдущее авто, которое передал ВСУ.

Об этом говорится в статье "Суспільного".

В 2022 году волонтер из Польши передал военным автомобиль.

"Тогда у нас была проблема с горючим. Он привез канистры с горючим, помощь ребятам и этим автомобилем поехал на восток. У ребят, увидев этот автомобиль, глаза загорелись и говорят: "Можете ли нам оставить?". Он волонтер и помогает, он говорит: "Без проблем, ребята, берите", – рассказала журналистам волонтер Елена Смирнова.

Военный с позывным "Шева", сражающийся на Авдеевском направлении, рассказал, что эта машина не раз выручала наших защитников.

Изъяли авто, потому что не растаможил предыдущее, которое отдал на ВСУ

Авто волонтера осталось на фронте, а он вернулся домой в Польшу. Через год он въехал в Украину уже на другом автомобиле. По словам волонтерки Смирновой, тогда транспортное средство у поляка изъяли таможенники за неуплату штрафа в размере 170 тысяч гривен, потому что мол не растаможил предыдущее авто.

"Понимаю, что это и мы виноваты в том тоже. Надо было на таможне оформлять документы, что это ввозится гуманитарный груз, что эта машина идет действительно для военных, но об этом тогда никто не думал. Машина приезжала, была два раза под обстрелом. Один раз своим ходом приезжала, один раз привозили на лафете. Никто об этом не думал, машину нужно было сделать быстро и отдать ребятам, чтобы она спасала жизни", – отметила Смирнова.

Что говорят у судьи

По информации издания, представители Львовской таможни подали заявление в суд, чтобы привлечь волонтера к админответственности из-за того, что мужчина, согласно Таможенному кодексу, в течение года не растаможил авто. Однако суд освободил от ответственности поляка, объявив устное замечание. Также суд распорядился вернуть изъятый автомобиль владельцу.

Сам поляк ответил журналистам, что пока комментировать ситуацию не готов. Только сказал, что "ждет возвращения имущества, чтобы в дальнейшем волонтерить".

Напомним, что ГБР разоблачили супругов, продававших военным бесплатно полученные за границей автомобили.

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