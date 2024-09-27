Скандал на границе: ветерану войны запретили выехать из Украины на лечение

59-летний ветеран войны Олег Фесенко, которого после ранения сочли непригодным для службы по состоянию здоровья, пожаловался на пограничников в Одесской области, которые не выпустили его за границу на реабилитацию.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав фото официального отказа.

“После двух лет фронта, ранения, тяжелого госпиталя, присвоения инвалидности, полного списания из армии по негодности, мне сообщают на границе, что все это ложь, по базе я полноценный военнослужащий, проходящий службу. А значит уклонист, пытающийся бежать за границу", — описал он свою ситуацию.

При этом он добавил, что после того, как пограничники отказали ему в выезде за границу, к нему подошел некий мужчина и предложил решить эту проблему другим способом.

“Ко мне подошел очень серенький, малозаметный дедушка, ласково улыбнулся, и предложил вывезти меня за границу. Прямо сейчас. За 5000 долларов”, — отметил Олег Фесенко.

Документ о запрете выезда за границу, опубликованный ветераном войны Олегом Фесенко

Ветеран также отметил, что юристы уже посоветовали ему обратиться по этому поводу в суд.

Кроме того, бывший военный пожаловался на бюрократию, из-за которой не может получить от государства какие-либо выплаты и оформить пенсию.

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"Никаких выплат за списание с армии по потере здоровья нет. Есть только непонятное бульканье чиновников от власти. Никаких выплат за ранение нет. Есть те же чиновники и их напыщенное бульканье. Никакой пенсии нет. Невозможно оформить. Потому что чиновники тупо не дают две бумажки, без которых другие чиновники пенсию не оформляют", — отметил он.

Также ветеран сетует на невозможность найти работу, поскольку работодатели охотно принимают молодых и здоровых сотрудников.

"Не умираю от голода только потому, что собратья с фронта присылают еду. Реально присылают еду, продолжая воевать", — признался он.

Напомним, ранее на автодороге Одесса-Рени пограничники задержали грузовик, водитель которого перевозил к границе с Молдовой в тайном укрытии пассажира.

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