Скандал на кинофестивале в Одессе и авиаудары Израиля в Секторе Газа. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Британский актер и режиссер Терри Гиллиам во время своего выступления на Одесском кинофестивале перепутал Украину с Россией. Читать дальше ->
- Княгиня Лихтенштейна Мария, урожденная Мария Аглая Кински фон Вхинитц и Теттау, ушла из жизни в возрасте 81 года. Читать дальше ->
- Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по Сектору Газа после того, как палестинцы тяжело ранили 21-летнего израильского пограничника. Читать дальше ->
- На границе Израиля и сектора Газа в субботу, 21 августа, в результате столкновений пострадал по меньшей мере 41 палестинец, в том числе 10 детей. Читать дальше ->
- США разрабатывают новые пути перевозки американцев в аэропорт Кабула на фоне потенциальной угрозы со стороны "Исламского государства", заявили в АР. Читать дальше ->