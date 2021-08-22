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Скандал на кинофестивале в Одессе и авиаудары Израиля в Секторе Газа. Пять новостей, которые вы могли проспать

Скандал на кинофестивале в Одессе и авиаудары Израиля в Секторе Газа. Пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

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Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Британский актер и режиссер Терри Гиллиам во время своего выступления на Одесском кинофестивале перепутал Украину с Россией. Читать дальше ->
  • Княгиня Лихтенштейна Мария, урожденная Мария Аглая Кински фон Вхинитц и Теттау, ушла из жизни в возрасте 81 года. Читать дальше ->
  • Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по Сектору Газа после того, как палестинцы тяжело ранили 21-летнего израильского пограничника. Читать дальше ->
  • На границе Израиля и сектора Газа в субботу, 21 августа, в результате столкновений пострадал по меньшей мере 41 палестинец, в том числе 10 детей. Читать дальше ->
  • США разрабатывают новые пути перевозки американцев в аэропорт Кабула на фоне потенциальной угрозы со стороны "Исламского государства", заявили в АР. Читать дальше ->
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