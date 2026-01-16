Скандал на Кировоградщине: школьник карандашом проколол глаз однокласснику, а учителя не вызвали "скорую"

Школьник Никита Скляниченко, которого травмировал одноклассник

Реклама

В школе села Грузское Кировоградской области обычный урок закончился для пятиклассника Никиты Скляниченко потерей 97% зрения. Пока учительницы не было в классе, одноклассник ударил мальчика карандашом в глаз, а педагоги вместо того, чтобы вызвать «скорую», посоветовали ребенку «просто посидеть».

Об этом сообщает «Суспільне Кропивницкий».

Как Никита получил травму глаза и почему не вызвали «скорую»?

Никита рассказал, что травму получил 17 декабря во время последнего урока.

Реклама

«Где-то середина урока была. Жорик (одноклассник — ред.) забрал у меня телефон и толкнул меня — я упал и обозвал его, а он мне бросил в глаз карандаш. Я почувствовал удар в глаз. Из взрослых меня видели старшеклассники, учитель и классный руководитель. Сказали посидеть, оно пройдет. Дали ватку», — рассказал школьник.

После этого он с другим одноклассником Владом сидели, гуляли, ждали автобус, после чего поехали домой.

По словам матери Екатерины Скляниченко, об инциденте ей сообщила учительница, на уроке которой это произошло.

«Я спросила у нее, почему не вызвали „скорую“. Она объяснила, что крови не было, ребенок сидел спокойно, поэтому не вызвали. Я тоже сразу обратилась к врачам, потому что учительница заверила, что ничего серьезного, что он даже играл в телефоне», — рассказала мать.

Реклама

На следующий день женщина обратилась к семейному врачу, которая назначила капли. Однако Никите не становилось легче: у него было слезотечение, но на боль парень не жаловался. Мать все же повезла сына в больницу, откуда их направили в Одессу.

«Нас приняли там как ургентных вечером. Утром сдали анализы, прошли исследования — глаз был, к счастью, без воспалений, чистый — и сразу прооперировали», — сказала Екатерина.

Что говорит мать мальчика, который травмировал Никиту?

Мать мальчика, который нанес травмы, Людмила, по телефону сообщила, что сожалеет об инциденте.

«Я к этому отношусь негативно. Мне очень жаль ребенка того. Если бы у меня были сейчас финансы лишние, я бы помогла. Жорик мне сто раз говорил, что не хотел этого делать. Я его ругала. Он не хотел бросить тот карандаш, как оно так получилось, сказал, не знает», — рассказала женщина.

Реклама

Она добавила, что сама воспитывает шестерых детей и у нее минимальные доходы, поэтому нечем помочь Никите.

Мама Никиты обвиняет школу: как реагируют в учебном заведении

По возвращении из Одессы 31 декабря Екатерина обратилась в полицию и областной департамент образования. Она обвиняет школу в халатности.

«Считаю, что виновата школа. Это халатность: ребенок шел домой без сопровождения, они оставили ребенка в опасности. И это халатность учителей — если бы они вовремя вызвали, я бы сразу поехала в больницу. Не известили „скорую“, домедицинской помощи не оказали, а я послушала семейного врача, не понимая, какой именно был удар, что именно случилось», — рассказала мать Никиты.

Она добавила, что учительница, на чьем уроке произошел инцидент, сказала, что не видела этого.

Реклама

Директор гимназии села Грузское Елена Тениченко сообщила, что учительницы во время инцидента в классе не было, ведь ей позвонили из дома. Когда учительница вернулась в класс, то заметила, что Никита плачет.

«Ей он сказал, что Жорик ему попал в глаз. Она посмотрела, дала салфетку вытереть слезы, спросила, болит ли. Такой, с ее слов, был между ними разговор. Она вызвала классного руководителя, они пообщались, ему предложили провести домой, он отказался», — рассказала директор гимназии.

Признаков серьезной травмы, по словам педагогов, они не заметили: крови не видели, припухлости не было. Было видно только слезу. Поэтому в школе решили, что «скорую» вызывать не стоит.

Директор признала наличие нарушений со стороны школы.

Реклама

«Учителя не было на рабочем месте — это первое нарушение должностных обязанностей. У нее там тоже был человеческий фактор: звонил муж, что сына везут в больницу больного. Такая ситуация — все „посыпалось“, она вот сейчас, бедная, плачет», — добавила Тениченко.

После инцидента в заведении провели проверку. Директор сказала, что все, в том числе и она, получили выговоры. Тениченко утверждает, предлагала матери Никиты помощь.

В школе проводят служебное расследование

Начальница отдела образования Катериновского сельсовета Яна Цыба сообщила, что в школе продолжается служебное расследование, которое должно завершиться до конца недели. По результатам работы комиссия предоставит протокол, акт и рекомендации.

Реакция полиции и объяснения юриста

Пресс-секретарь полиции Кировоградской области Оксана Ковтуненко сообщила, что правоохранители проводят проверку по заявлению матери ребенка.

Реклама

Юрист Татьяна Корчемная объяснила, что ответственность за правонарушения несовершеннолетние несут с 14 лет, а за инциденты в школе отвечает учебное заведение.

«Прежде всего это дисциплинарная ответственность для учителя. Это выговор, увольнение, служебное расследование. Административная ответственность может также ложиться на родителей виновного ребенка. Это может быть штраф и предупреждение. А если речь идет о тяжких последствиях, то предусмотрена и уголовная ответственность за халатность», — рассказала юрист.

По ее словам, штраф может достигать 5100 грн, а в случае тяжелых последствий возможно лишение свободы или исправительные работы.

«Предусмотрена солидарная ответственность родителей виновного ребенка и школы. Если ребенок травмировался, и это привело к определенным затратам, то школа компенсирует эти расходы — как в судебном порядке, так и в досудебном. Можно решить этот вопрос без суда. Школа должна компенсировать расходы за лечение, реабилитацию и моральный ущерб», — сказала Корчемная.

Реклама

Скляниченко сообщила, что после завершения проверок решит, будет ли обращаться в суд. Она настаивает на компенсации расходов на лечение и привлечении виновных к ответственности.

В каком состоянии Никита сейчас?

В течение двух недель Никита вместе с мамой регулярно приезжает на осмотры в областную детскую больницу в Кропивницком.

«Сейчас зрение, к сожалению, всего 3% от 100%. Правый глаз видит у ребенка на 100%, а левый — 3%», — рассказал врач Александр Кучерявый.

«Ранена роговица глаза — сквозная рана, которую считают тяжелой. Эта рана опасна не только для зрения, но и для самого глаза. Если ее вовремя не зашить, не полечить, это может закончиться гибелью глаза как органа. Мы проводим противовоспалительную терапию», — добавил медик.

Реклама

Никита на осмотре у врача

По словам Скляниченко, за почти месяц лечения семья потратила более 50 тыс. грн.

«В Одессе — где-то 40 тысяч. Питание там я не очень считаю. Приехали сюда: каждая поездка в больницу — 600 гривен, потому что я снимаю транспорт. Я не считаю капли и то, что мы делаем в больнице. Ездим через день с этой недели, а до этого — каждый день», — рассказала женщина.

В семье четверо детей, у самой младшей есть инвалидность. Отца Никиты мобилизовали в декабре 2023 года, а в апреле 2024 года он исчез на Донецком направлении.

Прогнозировать сроки лечения школьника и возможность восстановления зрения сложно, отметил врач.

Реклама

«Через некоторое время, из-за рубцевания роговицы еще будет лечение — размонтирующее, стимулирующее, чтобы меньше был роговичный астигматизм, чтобы замутнение роговицы было минимальным. Это много займет месяцев, возможно лет», — сообщил Кучерявый.

К слову, 12 января в Оболонском районе Киева 14-летний девятиклассник в маске и каске напал с ножом на учительницу истории и одноклассника прямо во время урока. Педагог попала в больницу в тяжелом состоянии с ранениями живота и рук, подросток получил резаные раны спины, а сам нападавший после содеянного пытался покончить с собой. Следствие обнаружило в телефоне парня переписку с вероятными кураторами из российских спецслужб, с которыми он заранее обсуждал план нападения. Полиция открыла производство по факту покушения на убийство, а образовательная омбудсмен призвала к немедленному усилению мер безопасности и психологической поддержки в школах.