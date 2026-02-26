Скандал на миллиард: объявили подозрение топ-чиновникам из-за махинации с укрытиями для ВСУ

Самолет ВСУ (иллюстративный фото) / © t.me/V_Zelenskiy_official

Правоохранители сообщили о подозрении чиновникам, причастным к махинациям во время строительства защитных конструкций для Вооруженных Сил Украины. Они пытались подкупить проверяющих, чтобы скрыть некачественное выполнение работ на сумму более миллиарда гривен.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Кого подозревают в коррупции на военных аэродромах

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора подозрение объявлено командующему логистикой Командование Воздушных Сил ВСУ и начальнику Управления СБУ в Житомирской области.

«Им инкриминированы действия, связанные с превышением военным должностным лицом власти и служебных полномочий, совершенных по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, а также предложение и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 369 К.р. 369).

Детали коррупционной схемы

По информации Руслана Кравченко, расследование касается строительства сборно-разборных укрытий для самолетов, на которые государство выделило 1,4 млрд. грн. Как установили проверки, готовые конструкции не отвечали требованиям инженерной защиты.

В прокуратуре сообщили во избежание ответственности должностные лица пытались «решить вопрос» с военной контрразведкой СБУ. Они предложили и передали 13,8 млн грн (1% от стоимости контрактов) за невмешательство в дело и привлечение лояльных аудиторов, которые должны были предоставить фиктивные выводы о надлежащем качестве работ.

По данным следствия, схема начала действовать еще до старта строительства: подрядчики получали авансовые платежи в размере до 70% от общей суммы. Начальник УСБУ в Житомирской области по версии следствия лично привлек к выполнению работ одного из своих подрядчиков.

«В зафиксированных следствием разговорах должностных лиц звучит четкая готовность формально закрыть работы независимо от результата — достаточно „подписанных документов“ и нужного заключения аудита», — отметил Кравченко.

В настоящее время идет расследование. Правоохранители решают вопрос об избрании задержанным подозреваемым мер.

