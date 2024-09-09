Скандал на Ровенщине: девушка сняла видео под русский рэп на фоне портретов погибших героев

Злоумышленница уже попадала в поле зрения полицейских, ведь неоднократно покидала место жительства, оставляя своих двух малолетних детей на бабушку.
В городе Сарны Ровенской области правоохранители составили админпротокол в отношении девушки, которая танцевала под российскую музыку на фоне портретов погибших украинских воинов, и сняла это на видео.
Об этом сообщает "Еспресо" со ссылкой на комментарий от полиции Ровенской области.
В Сети появилось видео, на котором девушка танцует под русский рэп с нецензурными словами на фоне сине-желтых флагов и портретов погибших защитников Украины. Полицейские совместно с СБУ разыскали девушку и установили ее личность.
"Впоследствии сотрудники полиции составили админпротокол по статье 173 – мелкое хулиганство. Девушка оказалась местной жительницей. Ей 23 года", – прокомментировали в полиции.
Речь идет о Евгении Кудиной из города Сарны. Она записала видео с извинениями.
"8 сентября 2024 года на центральной площади Сарнов, где расположена аллея памяти павших защитников Украины, я сняла под российскую музыку видеоролик аморального характера. Разместила видеоролик в соцсети Тик Ток. Я не думала о чувствах родственников погибших воинов. Приношу искренние извинения родным и украинцам за свои действия", – сказала девушка.
Правоохранители добавили, что она уже попадала в поле зрения полицейских, ведь неоднократно покидала место жительства, оставляя своих двух малолетних детей на бабушку.
Напомним, ранее медики Ровенского областного противоопухолевого центра станцевали на столах во время научно-практической конференции. После скандала директор учреждения и трое его заместителей написали заявления на увольнение.
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