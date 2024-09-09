Скандал на Ровенщине: девушка сняла видео под русский рэп на фоне портретов погибших героев

Злоумышленница уже попадала в поле зрения полицейских, ведь неоднократно покидала место жительства, оставляя своих двух малолетних детей на бабушку.

В городе Сарны Ровенской области правоохранители составили админпротокол в отношении девушки, которая танцевала под российскую музыку на фоне портретов погибших украинских воинов, и сняла это на видео.

Об этом сообщает "Еспресо" со ссылкой на комментарий от полиции Ровенской области.

В Сети появилось видео, на котором девушка танцует под русский рэп с нецензурными словами на фоне сине-желтых флагов и портретов погибших защитников Украины. Полицейские совместно с СБУ разыскали девушку и установили ее личность.

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"Впоследствии сотрудники полиции составили админпротокол по статье 173 – мелкое хулиганство. Девушка оказалась местной жительницей. Ей 23 года", – прокомментировали в полиции.

Речь идет о Евгении Кудиной из города Сарны. Она записала видео с извинениями.

"8 сентября 2024 года на центральной площади Сарнов, где расположена аллея памяти павших защитников Украины, я сняла под российскую музыку видеоролик аморального характера. Разместила видеоролик в соцсети Тик Ток. Я не думала о чувствах родственников погибших воинов. Приношу искренние извинения родным и украинцам за свои действия", – сказала девушка.

Правоохранители добавили, что она уже попадала в поле зрения полицейских, ведь неоднократно покидала место жительства, оставляя своих двух малолетних детей на бабушку.

На Ровенщине девушка станцевала под российский рэп на фоне портретов погибших героев

Напомним, ранее медики Ровенского областного противоопухолевого центра станцевали на столах во время научно-практической конференции. После скандала директор учреждения и трое его заместителей написали заявления на увольнение.

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