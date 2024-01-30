Скандал на скандале: кто из Минобороны нажился на ВСУ во время войны – обзор новостей

Бывшие и нынешние чиновники Минобороны намудрили сверхприбыльную схему и из украинского бюджета вывели на теневой счет более миллиарда гривен, которые предназначались на снаряды для ВСУ. Впрочем, в суде все никак не могут избрать меру пресечения подозреваемым. Более того, вы будете шокированы, кто из известных людей захотел взять на поруки одного из обвиняемых.

Об этом подробнее – в эксклюзиве Виктории Гнатюк на TSN.UA.

Пять часов заседания суда и все напрасно. 29 января прокуроры просили, чтобы подозреваемым в скандальном деле о хищении средств у Вооруженных Сил Украины избрали меру пресечения в виде содержания под стражей возможностью залога в 268 миллионов гривен. Почему процесс затянулся на несколько часов из суда, объясняла журналистка ТСН Виктория Ковцун.

Оплату произвели, снаряды не получили

Напомним, что речь идет об сделке на полтора миллиарда гривен. Эти средства по версии СБУ пытались украсть на закупке артиллерийских снарядов. Компания "Львовский арсенал", говорят правоохранители, получила полную госоплату за боеприпасы, которые впоследствии перечислила иностранной компании. Украина ни одного снаряда так и не получила. А средства вывели на теневой счет на Балканах. Это дело в Минобороны называют "особенно циничным", об этом еще в конце года в эфире телемарафона "Единые новости" заявил руководитель управления прессы и информации Министерства обороны Илларион Павлюк.

"Люди покупали законтрактованные боеприпасы во время войны. Они их пытались купить с наценкой в ​​30%. И важно, что это могло помешать тем законтрактованным поставкам, которые были. Потому что они предлагали более дорогой контракт производителю на эти же боеприпасы с другим темпом производства, меньшим ".

Кто фигурирует в деле

Итак, сейчас по делу пятеро подозреваемых. Среди них бывший руководитель Департамента военно-технической политики Минобороны Александр Лиев, которого, кстати, схватили во время попытки пересечения границы, нынешний руководитель этого департамента Тоомаса Нахкура, а также коммерческий директор компании "Львовский арсенал" Юрий Збитнев, И – представитель иностранной компании. Его фамилия пока неизвестна. Всем им грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Также прокуроры утверждают, что решение об осуществлении предварительной оплаты нарушали существующие в Минобороны инструкции, а затем согласовывали соответствующие департаменты. Однако вопреки порядку решение о предоплате было направлено на согласование к тогдашнему министру Резникову, после чего оно было утверждено. Впрочем, ни тогдашний министр, ни его заместители по делу как подозреваемые не фигурируют. Но куда там приговор, если не могут избрать даже предупреждение. И сейчас вы упадете, когда узнаете, кто захотел Лиева взять на поруки.

Подозреваемый вышел из СИЗО

"Общественное" рассказало, что высший антикоррупционный суд так и не избрал меру пресечения подозреваемому, а на заседание пришли шоумен Александр Педан и заместитель секретаря аппарата СНБО Андрей Демартино, они и выразили желание взять Лиева на поруки. Сам Лиев, как мы уже говорили ранее, все обвинения отвергает и пытается объяснить, что и как произошло. Публикует свою позицию бывший чиновник в Фейсбуке.

"Скрывать нечего. Я прошел "полиграф". ДВАЖДЫ. Мои показы были подтверждены. Что касается подписантов. В Министерстве обороны есть уполномоченное должностное лицо профильного департамента на заключение контрактов. Таким лицом половину 2022 года был я. Однако фактически решения не принимались единолично, поскольку с. целью анализа и рассмотрения коммерческих предложений работала рабочая группа, в которую входили различные должностные лица, а впоследствии – и специальный Центр (Центр управления обеспечения вооружением и военной техники), который возглавлял профильный заместитель Министра обороны, в состав которого в свою очередь входили руководители профильных структурных подразделений Минобороны. и Генштаба, юридической службы, а также руководитель Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники ВСУ Перед подписанием КАЖДЫЙ контракт проверялся и в случае одобрения визировался 10-12 специалистами разных структурных подразделений разного подчинения, а для проведения технических инспекций по месту нахождения товара или его производств привлекались военные атташе в соответствующей стране".

Объяснять Лиев принялся и сотрудничество с "Львовским арсеналом".

"О "Львовском Арсенале". Методика проработки и подписания контракта аналогична общему алгоритму, который я описал выше. Да, сложному. Но как есть. И это, наверное, хорошо, учитывая ситуацию. Поэтому "Львовский Арсенал" предоставлял коммерческое предложение на мины "Львовский Арсенал" в своем предложении заверил, что решит эту проблему, предлагал проверить его через военного атташе и подчеркивал, что предоплата требует исключительно после получение лицензии страны ЕС, по которой товар попадет в Украину, то есть страна ЕС, которая является нашим надежным партнером, своей экспортной лицензией подтвердит нам законность и способность поставки.

Лиев отмечает, что все виновные, конечно, должны быть наказаны. Говорит, он же и инициировал возбуждение уголовного дела в отношении предприятия.

"После возникновения просроченной дебетовой задолженности именно по моей инициативе была организована безотлагательная претензионно-исковая работа, возбуждено уголовное дело в отношении "Львовский Арсенал" и большая часть средств, которые были внесены в качестве подписки, были арестованы на их счету. В настоящее время продолжаются соответствующие следственные действия". просрочки, которые предоставляли в "Арсенале", не были "форс-мажорными обстоятельствами", следовательно, есть контракт, есть условия, есть санкции за невыполнение, под которыми стоят подписи. Точка. Условия нарушены, санкции соответствующие. мошенничество, кражу денег на ВСУ или коррупционные составляющие – виновные должны быть наказаны по жесткости законов".

Так что Лиев уже дома. Перед выходом из зала суда обещал, что будет всесторонне помогать следствию, чтобы вернуть все потерянные деньги и взыскать штрафные санкции.

Что известно об Александре Лиеве

Текст: Но у Лиева достаточно интересная биография и огромный опыт работы в разных направлениях. К слову, в 2010-2014 годах Лиев находился в пророссийской Партии регионов. Как раз в канун начала войны на Востоке Украины, в 2013 году Лиев получил орден святой Анны третьей степени от главы российского Императорского дома. Об этом Лиев написал в социальных сетях, правда, позже удалил сообщение. Впрочем, впоследствии мужчина оправдывался, мол, не вышел из "Партии регионов", ответил, потому что партия для него – «это не Янукович, а люди», с которыми он работал. И отметил, что ему предлагали работать в оккупационном правительстве, но оно отказалось.

А еще в 2016 году "Центр противодействия коррупции" опубликовал информацию, что на конец года Лиев декларирует 345 тысяч долларов наличными, происхождение которого трудно определить. Также жена Лиева, Татьяна Лиева, в 2017 купила квартиру площадью более 200 квадратных метров в самом центре Киева, в то время Татьяна Лиева является бенефициарной владелицей ООО "Удобно", которое занимается трудоустройством и коммерческой деятельностью. А теперь о жизни во время полномасштабной войны. В марте 2022 года Александр Лиев заявил о своем вступлении в Территориальную оборону, в мае получил нагрудный знак "За заслуги перед ВСУ" от Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Как рассказал сам Александр Лиев, с 24 февраля он оборонял Киев, а с марта доставил 14 тысяч тонн оружия в зону боевых действий. К слову, уволить эту персону просили еще бывшего министра обороны Резникова, когда все эти разговоры получили огласку, Лиев в свое оправдание даже опубликовал результаты полиграфа, который он проходил перед началом работы в министерстве. В настоящее время в соцсетях подписчики поддерживают Лиева и приветствуют его с решением суда.

"Ты очень порядочный человек! Но, к сожалению, сейчас всех обвиняют в подозрениях! Оно им скоро боком полезет! Искренне рад, это редкость на сегодня – справедливый приговор! Держись"

"Господин Александр, держитесь. Это показательное решение суда. Не может Заказчик нести ответственность за бездействие Исполнителя. Слава Украине"

"Привет, Александр, очень рады"

"Держитесь!!! Правда победит!"

Другие скандалы в министерстве

В последнее время Министерство обороны по скандалам не вылезает. Нынешний глава ведомства иногда и по несколько раз в неделю отчитывается о новых выявленных махинациях. В частности 29 января, Рустем Умеров отметил, что в бюджет возвращено полтора млрд грн, фигурирующих в коррупционной схеме приобретения артиллерийских снарядов для ВСУ. А еще на 1,5 млрд грн – Министерство обороны выиграло суд по делу ООО "Львовский арсенал" за неснабжение оплаченных мин. И отметил, очистка системы будет продолжаться, а внеплановые проверки – продолжаются.

"Команда Министерства продолжает незапланированные проверки складов с продуктами в воинских частях. Обнаружили непоставку продовольствия более чем на 50 млн грн. Фиксируем нарушения, по каждому случаю отдельно разбираемся. По результатам предыдущей поездки на прошлой неделе, Министерство обороны сменило поставщика некоторым воинским частям. Благодарен СБУ, ДБР, Нацпола и ГПУ за слаженную кооперацию и профессиональную работу. Продолжаем дальше, будут еще новости".

Ранее сообщалось, что только за последние четыре месяца внутренний аудит обнаружил у Минобороны растрат более чем на 10 миллиардов гривен.

Такие скандалы и очищение системы от коррупционеров даже во время войны очень даже актуальны. Воровать во время такой войны, когда на фронте гибнут люди! Вообще нет совести! Предателей надо гнать в шею, мир должен видеть, что даже воюющая страна в первую очередь борется за правду, как на фронте, так и внутри страны. Так что очень хочется надеяться, что все тыловые крысы будут найдены и наказаны.

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