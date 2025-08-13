Скандал на Тернопольщине: из-за действий офтальмологов 18 человек потеряли зрение

Очки / © Pexels

В Тернопольской области из-за ненадлежащего лечения и вымогательства денег пострадали 18 пациентов районной больницы — 15 человек потеряли зрение на один глаз, трое — на оба.

Об этом сообщила Тернопольская областная прокуратура на своей странице в Facebook.

По материалам дела, трое медиков с марта 2022 года по февраль 2023 года по указанию заведующего отделением вводили пациентам запрещенный препарат и требовали за это от 8 до 34 тысяч гривен. В результате этих действий у 18 пациентов возникли тяжелые последствия: у 15 человек пострадало зрение на один глаз, у трех — на оба. Семерым пациентам из-за осложнений пришлось удалять глаз.

Действия врачей нанесли государству почти 900 тысяч гривен убытков на лечение пострадавших. Уголовные производства рассматривает Чертковский районный суд.

Поскольку обвиняемые продолжают работать в больнице, прокуроры настаивают на их отстранении от должностей, чтобы избежать риска для персонала и пациентов. Расследование продолжается.

Прокуратура направила в суд ходатайство об отстранении от должностей четырех офтальмологов районной больницы. Врачи обвиняются в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, служебной халатности, а также получении неправомерной выгоды в сочетании с вымогательством (ч. 1 ст. 140, ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 368-4 УК Украины).

