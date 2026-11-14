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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Скандал на Волыни: ТЦК обвинили в избиении пенсионерки во время погони за уклонистом — детали инцидента

В Волынском областном ТЦК категорически отрицали обвинения в избиении пожилой женщины в селе Топильное во время мер оповещения, однако, несмотря на заявление полиции о подтверждении факта избиения, в военкомате все же инициировали служебное расследование.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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ТЦК

ТЦК

На Волыни разразился новый громкий скандал с участием представителей территориального центра комплектования: в Сети и местных СМИ появилась информация об избиении пожилой женщины в селе Топильное.

На инцидент официально отреагировали в пресс-службе Волынского областного ТЦК и СП, отвергнув все обвинения.

По версии ТЦК, событие произошло в пятницу, 13 ноября. Группа оповещения, в состав которой входили как военнослужащие, так и сотрудники полиции (они передвигались на служебном авто стражей порядка), проводила мероприятия в селе Топильное.

В ТЦК утверждают, что один из местных мужчин, увидев военных и полицию, стал убегать. Он забежал на территорию частного двора, а затем скрылся внутри дома, закрыв дверь изнутри. После этого члены группы оповещения пообщались с находившейся во дворе женщиной и поехали дальше.

Версия ТЦК и спорные детали

В ТЦК подчеркивают, что действовали исключительно в рамках закона, а распространенная в СМИ информация не соответствует действительности.

«Официально заявляем: никаких противоправных или силовых действий в отношении нее не совершалось. Никаких фактов силового проникновения в жилье, повреждения имущества, отключения электроэнергии или физического воздействия со стороны группы оповещения не производилось», — говорится в заявлении Волынского ОТЦК.

В то же время, ситуация остается неоднозначной: как сообщают местные журналисты телеканала «Аверс», в полиции факт избиения пенсионерки все же подтвердили.

Несмотря на категорическое отрицание своей вины, руководство Волынского областного ТЦК сообщило, что по этому факту уже назначено и проводится служебное расследование, а ведомство способствует объективному выяснению всех обстоятельств.

Комментарий Волынского областного ТЦК тво

Комментарий Волынского областного ТЦК тво

Ранее мы писали о том, как в Нововолынске на Волыни мужчина ножом порезал военнослужащих ТЦК, когда те проводили мероприятия оповещения.

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