Скандал на Волыни: в помещении сельсовета незаконно делали маникюр и педикюр (видео)

Скандал на Волыни: в помещении сельсовета незаконно делали маникюр и педикюр (видео)

Салон работал даже после завершения действия договора.

В селе Подгайцы под Луцком в помещении сельского совета незаконно работал маникюрный салон. Договор аренды помещения завершился в ноябре 2020 года, но, как выяснили журналисты 12 канала, салон работал еще до сентября 2021 года.

Сейчас предпринимательница оттуда съехала, освободившееся помещение отдадут для нужд коммунального предприятия.

По данным телеканала, владелицей салона была невестка скандального чиновника. Сначала Наталья Штефанеса арендовала помещение за символическую сумму, а потом и вообще бесплатно.

Предпринимательница съехала из арендованного помещения несколько дней назад. Правда, унесла с собой не только мебель, но и розетки, ламинат, люстры и двери, поскольку якобы бы весь ремонт был сделан за свой счет.

Ее тесть — Георгий Штефанеса — недавно уволился с занимаемой в сельском совете должности.

Этому предшествовал коррупционный скандал, нападение на журналистку Людмилу Яворскую и открытое уголовное производство.

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