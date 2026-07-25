Скандал на Закарпатье: больного туберкулезом мужчину с инвалидностью насильно удерживали в ТЦК

Человека с инвалидностью незаконно удерживали в ТЦК Закарпатья

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В Украине расследуют очередной случай вероятного нарушения прав человека во время мобилизационных мер. На Закарпатье сотрудники полиции доставили в районный ТЦК и СП мужчину 1970 года рождения, который имеет инвалидность и болезнь туберкулезом. Несмотря на все документы, подтверждающие право на отсрочку, его продолжали удерживать.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

По словам Омбудсмена, задержанный нуждается в постоянном лечении и регулярном приеме медикаментов. Однако во время пребывания в подразделении ТЦК ему не обеспечили надлежащую медицинскую помощь и лишили возможности своевременно принять необходимые препараты.

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После получения обращения Дмитрий Лубинец безотлагательно поручил своему представителю в Закарпатской области Андрею Крючкову проверить изложенные факты.

«Благодаря оперативному реагированию мужчину уволили, а его законное право на отсрочку восстановили», — отметил Уполномоченный.

Делом занимаются ГБР и прокуратура

Несмотря на увольнение гражданина, изложенные происшествия требуют правовой оценки. По факту возможного превышения служебных полномочий направлено обращение в несколько ведомств:

В Специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона — о возможном превышении власти военным должностным лицом;

в Государственное бюро расследований (ГБР) — по действиям работников правоохранительных органов;

В Военную службу правопорядка (ВСП) и ОК «Захід» для проведения служебного расследования.

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что мобилизация в условиях войны необходима, но она не должна осуществляться вопреки закону, ведь такие случаи дискредитируют государственные институции.

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«Попытки закрывать глаза на очевидные факты, когда законное право человека подтверждено документами, недопустимы. Это не усиливает обороноспособность государства, а наоборот — подрывает доверие украинцев», — подчеркнул Омбудсмен.

Полезные контакты Если ваши права нарушают, вы можете обратиться к Уполномоченному ВРУ по правам человека:

Горячая линия: 1678

E-mail: hotline@ombudsman.gov.ua

Адрес: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008

Напомним, ранее Дмитрий Лубинец во время пленарного заседания Верховной Рады заявил о том, что в Украине зафиксирован катастрофический рост обращений по поводу нарушений прав граждан во время мобилизационных мероприятий. Омбудсмен сообщил о тысячах случаев насилия и даже летальных исходах в помещениях ТЦК.

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