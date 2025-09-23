Скандал на Житомирщине: памятник Кузьме Скрябину вызвал волну критики

Памятник Кузьме / © Суспільне

21 сентября в Коростышеве, что на Житомирщине, состоялось торжественное открытие памятника Андрею Кузьменко, известному как Кузьма Скрябин. Монумент поставили в местном парке культуры и отдыха ко Дню города. Однако уже на следующий день он оказался в центре громких обсуждений и критики.

Постамент высотой более трех метров выполнен из гранита. На нем размещена надпись из известной песни музыканта: «Не стидайся, то твоя земля». Автор и исполнитель скульптуры — художник и скульптор Алексей Марковский. По его словам, работая над образом, он представлял Кобзаря.

Памятник Кузьме / © Суспільне

Впрочем, реакция общества оказалась в основном негативной. Когда в соцсетях появились фотографии памятника, пользователи начали массово выражать возмущение. В комментариях люди отмечают, что скульптура мало напоминает самого музыканта:

«У нас что со скульпторами какая-то проблема? Это точно Скрябин, потому что первое впечатление Горгона какая-то»;

«Ужасный памятник. Человек при жизни с ярким взглядом, а тут какой-то босурман «прикольный»;

«Неужели никто из «открывающих» не увидел, что он ужасен».

Видео с открытия, опубликованное на странице «Суспільне. Житомир», уже посмотрели более полумиллиона раз. Оно собрало сотни комментариев, большинство из которых являются критическими.

На данный момент местные власти и сам автор скандального монумента публично не отреагировали на волну критики.

