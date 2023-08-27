Скандал не утихает: появились новые подробности по закупкам курток для ВСУ

Представители министерства заявили, что процесс закупки определялся тремя пунктами: скорость поставки товара, качество и после уже была цена.

Скандал с куртками для военных набирает обороты. В частности, член антикоррупционного совета при Министерстве обороны Татьяна Николаенко заявила, что бывший директор департамента закупок Минобороны Богдан Хмельницкий имел доверенность от министра на единоличное заключение контрактов министерства, а скандальный поставщик курток для ВСУ, турецкая компания "Vector avia…" еще в 2022 году нескольких уголовных производств.

Об этом она написала в Facebook, ссылаясь на судебные решения, опубликованные в Едином государственном реестре.

Поставщик исчез

По словам Николаенко, представители министерства в пятницу, 25 августа заявили, что на тот момент в министерстве еще не было антикоррупционного департамента, чтобы проверить поставщика формы для ВСУ, а министерство закупки исходило из трех пунктов: скорость поставки товара, качество, и уже третьим критерием была цена.

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"При этом, по словам представителей министерства, бывший руководитель департамента государственных закупок Богдан Хмельницкий имел доверенность от министра на единоличное заключение контрактов, и вся юридическая ответственность за них лежит на нем. Как и где Хмельницкий нашел этого поставщика – неизвестно. Человек, который вел непосредственно контракт, куда-то исчез, и это не первый контракт, с которым произошла такая неприятность", – написала Николаенко.

Также по ее данным, при заключении скандального контракта Минобороны по курткам для ВСУ на сумму 30 миллионов долларов оплата произошла уже после поставки первой партии в Украину.

"Это означает, что заказ поставщик оплатил со своих. Потому как бытовая версия может быть, что он проплатил не очень известным компаниям кэшем и в таможенную декларацию внес оплату, произведенную официально", – отметила Николаенко.

Куртки "не летние"

Николенко отмечает и то, что закупленные Минобороны скандальные куртки для ВСУ действительно "не летние", как об этом утверждало "Зеркало недели" в расследовании от 10 августа.

"Что касается веса, то и на заседании комитета парламента, и на встрече с членами антикоррады представитель департамента Фидина сказал, что зимняя куртка может весить и 1,1 кг, и 0,8. Более того, если открыть то же ТУ, которое фигурирует в рамках уголовного производства и было использовано Институтом судэкспертиз для исследования, то там можно найти требования к материалу, длине шва, размеру кулиски и прочее, но не требования по весу», – пишет член антикоррупционного совета.

Кому объявили подозрения

Отмечается, что турецкая компания "Vector avia…" еще в 2022 году стала фигурантом нескольких уголовных производств о хищении средств, некачественном товаре и подлоге таможенных документов.

На сегодняшний день правоохранители расследуют два производства, касающиеся поставок "Vector avia". Все они были открыты 4 октября и 8 декабря 2022 года.

"В одном из дел уже объявлены два подозрения: владельцу и директору компании Роману Плетневу, а также бывшему директору департамента закупок Минобороны Богдану Хмельницкому", — говорится в сообщении.

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Как сообщили следствие, Плетнев имел связи со служащими МОУ и организовал поставки зимних курток и брюк, которые не отвечали техническим требованиям.

"В марте 2023 года в рамках расследования провели экспертизу. По ее результатам, поставленные куртки и штаны "не могут использоваться по своему целевому назначению". В частности, одежда не отвечает требованиям по верхнему материалу и прочностным характеристикам", — указано в сообщении.

Полиция установила, что директор "Vector avia" находится за рубежом. По их данным, Плетнев уехал 5 марта 2022 года на автомобиле в направлении Турции и с тех пор не возвращался. Суд выдал ордер и заочно арестовал фигуранта дела.

А вот бывший директор департамента закупок Богдан Хмельницкий находится под стражей по подозрению в ряде коррупционных закупок.

"Во втором деле, которое расследует полиция, речь идет о еще одной поставке 2,5 тысяч зимних курток и штанов для военных осенью 2022 года. В октябре того года сотрудники таможни сообщили, что водитель, завозивший в Украину товар от "Vector avia", предоставил ненадлежащие документы", — говорится в сообщении.

Скандал с куртками для военных

Ранее журналисты заявили о возможной причастности нардепа от "Слуги народа" Геннадия Касая к закупке Минобороны Украины курток для военных по завышенной в несколько раз цене. Речь идет о получении ведомством летних курток вместо зимних.

На фоне обвинений в закупке и поставке летних курток вместо зимних министр обороны Алексей Резников предложил паре: если окажется, что Министерство обороны действительно поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних, то он подаст в отставку.

Глава Комитета по вопросам антикоррупционной политики в Верховная Рада Украины Анастасия Радина ответила на паре, которую ей предложил министр обороны Алексей Резников в ответ на обвинения в закупке летних курток для ВСУ вместо зимних.

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