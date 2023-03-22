Скандал недели: девушка со скакалкой в Ивано-Франковске рассказала, откуда она и о реакции людей

Девушка попросила не разглашать ее фамилию. Она только рассказала, что является переселенкой из Донетчины.

19-летняя Лиза, прыгавшая через скакалку в Ивано-Франковске и подвергшаяся агрессивной реакции со стороны пожилой женщины, рассказала, что сама родом из Краматорска Донецкой области.

Об этом девушка рассказала в комментарии "УП. Життя".

В то же время, она попросила не разглашать ее фамилию и не подтвердила, что учится в Национальном университете "Одесская юридическая академия".

Лиза рассказала, что является переселенкой из Краматорска. Она также поделилась впечатлениями от поддержки в Сети.

"Мне очень приятна поддержка людей, но все же нашлись люди другого мнения", — написала девушка в комментарии изданию.

Напомним, что в Сети запустили хештег #Лізамолодець и #підтримуюЛізу. Пользователи также начали публиковать видео, на которых тоже прыгают на скакалке. Один из блоггеров, примкнувший к флешмобу, рассказал в своем видео, что Лиза якобы учится в Харькове.

Блогер также записал в поддержку девушки видео на том же месте, где она прыгала.

@mcoptimist5.0 НАША МОЛОДЕЖЬ ЛУЧШАЯ Флеш-моб в поддержку девушки, которая скакала на скакалке, а пенсионерка на скамейке начала ее обзывать. К нашему флеш-мобу присоединились мои друзья, подписчики, журналисты и даже полиция Спасибо всем не безразличным за поддержку! ♬ оригинальный звук — ОПТИМИСТ

Напомним, накануне в Ивано-Франковске во дворе между многоэтажками пожилая женщина начала задевать девочку из-за того, что та прыгала на скакалке. Женщина требовала, чтобы девушка ушла, а также обозвала ее "соплячкой невоспитанной" и "г**ном паршивым".

Мария Бурмака прокомментировала вирусное видео из Ивано-Франковска: кто поддержал девушку со скакалкой

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