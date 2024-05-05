Скандал о прекращении консульских услуг за границей не утихает: в МИД развеяли популярные мифы

Скандал вокруг приостановки предоставления консульских услуг украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет за границей, о чем недавно объявили в МИД, до сих пор не утихает. Сеть разрывается от ссор и жарких дискуссий. Некоторые украинцы — однозначно "за" и считают это решение справедливым, другие же упрекают государство в нарушении прав. В то же время, соцсети переполнены мифами и фейками вокруг этого скандала.

В МИДе решили не ждать и сразу развенчать самые распространенные из них. Как объясняет прекращение консульского обслуживания военнообязанных власть и чем аргументирует свое решение – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

МИД опровергает мифы

30 апреля, ровно через неделю, после скандального прекращения консульского обслуживания мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за границей, в МИД вышли с важным заявлением. Там решили расставить все точки над “і” и объяснить все тонкости своего решения, которое до сих пор вызывает негодование у украинцев за рубежом. К тому же в Министерстве даже назвали якобы 6 мифов, ставших популярными в сети, впрочем, не имеющих ничего общего с реальностью.

Источник: МИД

Миф №1 : Решение лишило всех мужчин за границей доступа к консульским услугам.

Правда : Решение касается только находящихся за рубежом мужчин призывного возраста и временно приостанавливает прием от этой категории граждан новых заявлений на ограниченный период времени.

После завершения этого периода прием заявлений продолжится. Мужчины призывного возраста, уточнившие свои данные в соответствии с требованиями законодательства, смогут подать заявления на получение консульских услуг, получить свой слот в электронной очереди и попасть на прием в консульство.

После 23 апреля зарубежные дипломатические учреждения Украины фиксируют уменьшение количества новых заявлений на уровне от 20 до 25%, что свидетельствует о том, что речь идет лишь о временной технической паузе для определенной категории граждан Украины, а не всех мужчин или всех украинцев.

В МИДе все объяснили

Но важно здесь не совсем это, а как именно в МИДе назвали это прекращение. Дипломаты скорее просят называть это временной паузой и связывают это исключительно с техническими нюансами, которые нужно проработать.

В ходе технической паузы в приеме новых заявлений государственные учреждения дорабатывают механизмы военно-учетной работы для учета норм нового закона.

Механизм обновления и проверки военно-учетных данных для мужчин призывного возраста, временно находящихся за границей, в настоящее время определяется из доступных вариантов и согласовывается причастными государственными органами.

Как только эта межведомственная работа будет завершена, дипломатические учреждения и МИД обнародуют дополнительные подробные разъяснения.

Какие именно нюансы не уточняют, но намекают, что это связано именно с новым законом о мобилизации. В нем, кстати, отмечается, что консульства действительно не будут предоставлять ряд услуг мужчинам призывного возраста, если они не обновили свои данные в ТЦК.

Эксперты критикуют решение МИДа

Но временная пауза, как это называют в МИДе, вряд ли легитимна, заявил в комментарии Общественному Григорию Трипульскому, партнеру юридической консалтинговой компании "Де-юре". Дело в том, что это ограничивает права мужчин, законно находящихся за границей.

Когда гражданин Украины уехал вполне легально, и, например, проживает где-то за границей, получил визу или вид на жительство и, например, платит все налоги в Украину, он пока ничего не нарушает.

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Закон о мобилизации вступит в силу 18 мая. Но в МИДе противозаконность своего решения опровергают и тоже называют это распространенным мифом. Во-первых, любой из украинцев, независимо от пола и возраста, точно получит весь объем поддержки, например в случае ДТП или стихийного бедствия.

Консулы все еще работают 24/7 и не просто готовы, а обязаны помогать всем украинцам, если они вернулись к ним со своей бедой.

Источник: МИД

Миф : Это решение неконституционно, поскольку закон о мобилизации еще не вступил в силу.

Правда: Защита прав и интересов граждан Украины за границей была и остается приоритетом МИД.

Техническая пауза в приеме новых заявлений от мужчин призывного возраста обусловлена необходимостью подготовки к вступлению в действие новых правил предоставления консульских услуг этой категории граждан в связи с вступлением в действие нового закона о мобилизации.

Речь идет не о прекращении предоставления услуг как таковых, а лишь о временном приостановлении приема новых заявлений на получение консульских услуг. Такое решение было вынужденным, поскольку срок их рассмотрения может превышать срок вступления нового законодательства в действие. Цель – обеспечить эффективное и организованное предоставление услуг всем категориям граждан в условиях изменений в законодательной базе.

Срок приостановления приема новых заявлений продиктован временем, необходимым для внесения технических изменений в алгоритмы работы информационно-коммуникационных систем, которые используются для выполнения соответствующих консульских функций, а также актуализации подзаконных нормативных актов после принятия нового закона.

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В своем заявлении МИД неоднократно отметил именно на "временности" прекращения предоставления консульских услуг. К тому же там подчеркнули — поступавшие им до 23 апреля заявления на получение нового иностранца обрабатываются, и мужчины получат свои документы.

Впрочем, стоит отметить, что во время уже знаменитых штурмов ГП "Документ" в Варшаве, митингующие жаловались, что среди них есть те, кто давно направил заявление на восстановление паспорта и даже получил сообщение от "Документа", чтобы забрать готовый. А 23 апреля его вроде бы не хотели отдавать.

Действительно ли МИД нарушает права человека?

И последний, и один из самых распространенных, как считают в МИДе, мифов о том, что данное решение нарушает права человека, предусмотренные международным законодательством. Вот что об этом говорят в МИДе.

Источник: МИД

Миф: Это решение нарушает международные конвенции по защите прав человека.

Правда : Решение временное и касается только приема новых заявлений. После уточнения механизмов реализации нового закона, прием заявлений возобновится. Ни о каком нарушении прав человека в этом случае речь не может идти, ведь каждое государство обновляет и уточняет свое законодательство, что иногда требует внесения изменений в порядок функционирования зарубежных дипломатических учреждений и предоставления консульских услуг.

Когда в МИД "снимут" паузу с консульских услуг — неизвестно, но можно предположить, что 18 мая, когда вступит в силу новый закон о мобилизации, эта "пауза" станет просто постоянной, поскольку предусмотрена законом.

Напомним, дипломатические учреждения Украины за границей с 23 апреля перестали принимать заявления на оформление новых документов от мужчин.

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