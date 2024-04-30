Скандал по ТЦК во Львове: появилось разъяснение инцидента с работниками онкологического центра

Информацию о работниках ТЦК и СП, которые забрали медицинских физиков онкологического центра Первого медобъединения Львова и якобы парализовали работу заведения, прокомментировали во Львовском областном Территориальном центре комплектования и социальной поддержки, а также в медицинском учреждении.

Об этом говорится в сообщении Tvoemisto.tv со ссылкой на комментарий пресс-службы медучреждения.

"Двух специалистов медучреждения действительно вызвали в ТЦК для уточнения учетных данных. Однако центр не прекратил свою работу и продолжает ее в обычном режиме", — отметили сотрудники онкологического центра Первого медобъединения Львова.

Также комментарий предоставили и во Львовском областном ТЦК и СП. Там отметили, что действительно проверили двух работников Первого ТМО и обнаружили, что они состоят на учете в другом территориальном центре комплектования, после чего им вручили повестки по месту регистрации.

Оба работника уже вернулись к выполнению своих обязанностей.

Напомним, в Ивано-Франковской области осудили местного жителя, получившего повестку, однако почти год скрывался от мобилизации. Однако на суде он заявил, что готов служить.

Читайте также: