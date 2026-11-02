Скандал под Киевом: как Буданов договаривался с митингующими и что произошло с 14-летним подростком

Буданов на Борщаговке

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Руководитель офиса президента Кирилл Буданов лично прибыл на место конфликта в Петропавловской Борщаговке, чтобы урегулировать его.

Соответствующие видео с главой ОП появились в соцсетях.

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Буданов договорился, чтобы протестующие стали понемногу расходиться.

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«Никаких „заложников“ в доме нет. Ждать больше не на кого. Расходитесь», — заявил он.

Кроме того, руководитель ОП пообщался с 14-летним подростком, который во время беспорядков оказался на территории дома.

Сам парень говорит, что «пришел с пацанами». С его родными уже пообщался руководитель Офиса президента — родные едут забирать парня.

Один из протестующих крикнул Буданову, что этого подростка якобы сбросили с забора и избили. Руководитель ОП пообещал это выяснить.

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Что известно о скандале на Петропавловской Борщаговке

Напомним, ранее в местных Telegram-каналах начали распространять сообщения о якобы 40 людях, удерживаемых в подвале частного дома на Петропавловской Борщаговке. Также появлялись утверждения о тяжелом состоянии людей внутри и об охраняемых их вооруженных лицах.

Впоследствии стало известно, что конфликт произошел у частного дома, где предварительно находились военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии Украины. Информацию о погибших или травмированных Нацгвардия в комментарии СМИ опровергла.

Командующий Нагвардии генерал Пивненко подтвердил, что мужчины на Петропавловской Борщаговке военные в СЗЧ из Нацгвардии.

Также он показал этих военных на видео и заверил, что к военнослужащим не применялось никаких противоправных действий.

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ТСН.ua собрал все, что известно об инциденте, показаниях медиков, действиях местных жителей и официальной позиции правоохранителей.

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