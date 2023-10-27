Скандал с азовцами на форуме: журналистка "разнесла" бизнесменов, "морщащих носик от военной формы"

Журналистка отметила, что было бы справедливо, если бы каждый уклонист, "морщащий носик от военной формы", надел ее на себя, потому что "держать экономические фронты у этих ребят не очень получается".

Так Татьяна Даниленко отреагировала на скандал с "азовцами" в своем Instagram.

"Сегодня случайно не попала на мероприятие, на котором унизили Елену Толкачову (глава патронатной службы "Азова" – ред.). Должна была заехать туда с ней, но так опоздала, что Елену на тот момент попросили не мозолить глаза молодым бизнесменам из Young Business Club – оказывается, им дискомфортно от военной формы", – рассказала журналистка.

Она подчеркнула, что "это действительно та форма, от которой им должно быть дискомфортно", потому что пока бизнесмены "держат экономический фронт" и "донатят", такие же молодые девушки и парни патронатной службы каждый день кого-то хоронят, кого-то ставят на ноги, кому-то сообщают о смерти родных и бесконечно ищут деньги на лучшее лечение и лучшую реабилитацию для подопечных бойцов.

Журналистка рассказала, что благодаря Елене Толкачевой Украина теперь хранит в надлежащем состоянии тела неопознанных героев. Именно эта женщина создала соответствующую инфраструктуру для своих подразделений, которой пользуются все.

"Об этом не расскажешь на гламурных форумах. Как и не расскажешь, какими сверхусилиями приходится проталкивать важные государственные решения в сфере здравоохранения и социальной защиты военных. Это звучит скучно и не хайпово", – говорит журналистка.

"Справедливо было бы, если бы каждый уклонист, морщащий носик от военной формы, надел ее на себя и подумал над своими действиями в окопах условной Клищиевки. Потому что держать экономические фронты у этих ребят, похоже, не очень получается. Судя по объемам их донатов", – резюмировала Татьяна Даниленко.

Напомним, в Киеве 7 октября разразился скандал – команду патронатной службы "Ангелы Азова" выгнали с форума молодых предпринимателей Young Business Club. Организаторы объяснили все тем, что гостей мероприятия вроде бы пугает военная форма.

В Киеве команду патронатной службы "Азова" выгнали с форума молодых предпринимателей

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