Скандал с азовцами на форуме: журналистка "разнесла" бизнесменов, "морщащих носик от военной формы"

Украинская журналистка Татьяна Даниленко "разнесла" организаторов форума, которые выгнали патронатную службу "Азова" из-за формы.
Журналистка отметила, что было бы справедливо, если бы каждый уклонист, "морщащий носик от военной формы", надел ее на себя, потому что "держать экономические фронты у этих ребят не очень получается".
Так Татьяна Даниленко отреагировала на скандал с "азовцами" в своем Instagram.
"Сегодня случайно не попала на мероприятие, на котором унизили Елену Толкачову (глава патронатной службы "Азова" – ред.). Должна была заехать туда с ней, но так опоздала, что Елену на тот момент попросили не мозолить глаза молодым бизнесменам из Young Business Club – оказывается, им дискомфортно от военной формы", – рассказала журналистка.
Она подчеркнула, что "это действительно та форма, от которой им должно быть дискомфортно", потому что пока бизнесмены "держат экономический фронт" и "донатят", такие же молодые девушки и парни патронатной службы каждый день кого-то хоронят, кого-то ставят на ноги, кому-то сообщают о смерти родных и бесконечно ищут деньги на лучшее лечение и лучшую реабилитацию для подопечных бойцов.
Журналистка рассказала, что благодаря Елене Толкачевой Украина теперь хранит в надлежащем состоянии тела неопознанных героев. Именно эта женщина создала соответствующую инфраструктуру для своих подразделений, которой пользуются все.
"Об этом не расскажешь на гламурных форумах. Как и не расскажешь, какими сверхусилиями приходится проталкивать важные государственные решения в сфере здравоохранения и социальной защиты военных. Это звучит скучно и не хайпово", – говорит журналистка.
"Справедливо было бы, если бы каждый уклонист, морщащий носик от военной формы, надел ее на себя и подумал над своими действиями в окопах условной Клищиевки. Потому что держать экономические фронты у этих ребят, похоже, не очень получается. Судя по объемам их донатов", – резюмировала Татьяна Даниленко.
Напомним, в Киеве 7 октября разразился скандал – команду патронатной службы "Ангелы Азова" выгнали с форума молодых предпринимателей Young Business Club. Организаторы объяснили все тем, что гостей мероприятия вроде бы пугает военная форма.
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