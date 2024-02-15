Скандал с Bihus.Info: сотрудников СБУ, следивших за журналистами, отправили в зону боевых действий

В СБУ сообщили о "переформатировании" деятельности одного из управлений в составе Департамента защиты национальной государственности.

Сотрудников Службы безопасности Украины, разоблаченных на слежке за командой журналистов-расследователей Bihus.info, перевели в Донецкую и Луганскую область для выполнения боевых задач.

Об этом в четверг, 15 февраля, сообщили в редакции Bihus.info со ссылкой на ответ спецслужбы на запрос.

В Службе безопасности Украины напомнили об увольнении руководителя Департамента защиты национальной государственности Романа Семенченко, подчиненные которого проводили слежку за журналистами. Теперь его обязанности исполняет Андрей Ищук.

Кроме того, как сообщили в СБУ в ответе на запрос, происходит "переформатирование" деятельности одного из управлений в составе ДЗНГ с целью "кардинального изменения подходов к работе".

Что касается других упомянутых в запросе сотрудников СБУ, то они, как говорится в сообщении, по приказу главы спецслужбы Василия Малюка "перемещены для выполнения оперативно-боевых задач в зону проведения боевых действий, в том числе на территории Донецкой и Луганской областей".

Напомним, в январе 2024 года в Сеть "слили" видео, на котором работники команды расследователей Bihus.Info якобы употребляли наркотики.

В Bihus.Info признали, что на видео – их операторы. В то же время в проекте пожаловались на слежку и прослушивание своих работников.

Команда расследователей Bihus.Info обнаружила, что к слежке за работниками группы антикоррупционных и информационных проектов причастны сотрудники Службы безопасности Украины, а именно 30 человек, которых Bihus.Info распознали на видеозаписях из гостиничных номеров этнографического комплекса "Украинское село", расположенного под Киевом.

Впоследствии в украинской спецслужбе сообщили об увольнении руководителя департамента защиты национальной государственности из-за слежки за работниками Bihus.Info.

Читайте также: