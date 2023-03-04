Скандал с блоггеркой, которой "одинаково, чей Крым": в Офисе президента прокомментировали награждение Манекен

Подоляк отметил, что он планирую и дальше проводить множество непубличных встреч с "разными представителями влияния в украинских соцсетях".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ни он, ни в ОП, ни другие ведомства страны не давали никаких наград присутствующим блоггерам во время встречи, среди которых была инфлюэнсер и бывшая эскортница Ксюша Манекен.

Об этом Подоляк написал в социальных сетях, отреагировав на волну негодования украинского общества.

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По словам политика, за награждение военных и волонтеров отвечают разные ведомства, не только ОП и ГУР.

Подоляк пояснил, что целью таких встреч является "наладить коммуникацию с инфлуэнсерами, рассказать об информационной гигиене, этическую составляющую коммуникации в период войны и обсудить, как они могут быть полезны для борьбы с гибридными угрозами России. Не все одинаково понимают природу войны и тех событий, которые происходят. Поэтому имеют право на вопрос, чтобы позиции стали более структурированными".

"Планирую и провожу множество непубличных встреч с разными представителями влияния в украинских соцсетях. Вчера состоялась одна из них. Разные аудитории – разные оф/реки. для этого есть украинское общество, которое может прийти к выводам, кто и чем занимается во время войны. Наша задача – вести разъяснительную работу, привлекая все возможные инструменты", — написал советник руководителя ОП.

Напомним, в Сети разгорелся скандал вокруг отличия скандально известной блоггерки и бывшей эскортницы Ксюши Манекен (настоящее имя — Оксана Волощук), похваставшейся наградой от Главного управления разведки Украины. Однако не всем пользователям социальных сетей показалось, что она не заслуживает такой награды от государства из-за своих высказываний и позиции. Также блоггерка принципиально не переходит на украинский язык, а сознательно общается на языке врага. Заявляя, "какая разница, на каком языке ты говоришь".

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