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Скандал с боеприпасами: СБУ задержала руководство оборонного завода (фото)
ВСУ получили бракованные минометные снаряды.
В Днепропетровской области Служба безопасности Украины задержала руководство оборонного завода, которое поставило на фронт 120 тысяч непригодных к использованию минометных снарядов. К «оборотке» причастны также представители военного контроля, которые закрыли глаза на опасный брак.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По данным следствия, в начале 2024 года завод заключил контракт с Агентством оборонных закупок на производство миномётных выстрелов для ВСУ. Однако для удешевления производства руководство предприятия использовало некачественные материалы, что привело к несрабатыванию капсулей и нестабильной работе зарядов. Дополнительные метательные элементы также не соответствовали стандартам боевого применения.
Сообщается, что в схему были вовлечены представители военного контроля, которые должны были проверять качество боеприпасов, но вместо этого сфальсифицировали документацию. В результате на фронт попала большая партия бракованных снарядов, что могло стоить жизни военным.
СБУ задержала генерального директора предприятия, его заместителя, а также двух военных должностных лиц. Им предъявлено подозрение по статьям о воспрепятствовании деятельности ВСУ, совершённом по предварительному сговору, что привело к тяжким последствиям. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали о том, что на фронт поставлялись бракованные мины, из-за чего разразился скандал.