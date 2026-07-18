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- Украина
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Скандал с бойцом "Рарога" на акции протеста: в бригаде изложили свою версию событий
В «Рароге» заявили, что военнослужащий ранее неоднократно нарушал военную дисциплину и был переведён для выполнения небоевых задач в пункт постоянной дислокации.
Командование 427-й отдельной бригады беспилотных систем «Рарог» официально прокомментировало заявления военнослужащего, который утверждал, что после участия в акции в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова подвергся давлению, был объявлен самовольно покинувшим часть (СЗЧ), а также столкнулся с угрозами.
В заявлении командования отмечается, что воинская часть «уважает гражданскую позицию каждого украинца и военнослужащего» и не преследует бойцов «за выражение собственного мнения или гражданской позиции».
По версии командования, военнослужащий, известный в соцсетях как yavor-rarog, самовольно покинул место несения службы во время дежурства в пункте постоянной дислокации и не сообщил командованию о намерении принять участие в акции протеста.
«Командиром воинской части был установлен факт самовольного оставления места несения службы, после чего в установленном законодательством порядке были оформлены соответствующие материалы и подана информация о военнослужащем как о самовольно покинувшем воинскую часть», — говорится в заявлении.
В бригаде также утверждают, что это был не первый подобный случай.
«За последние три недели это уже третий случай самовольного оставления службы», — отметили в командовании.
Кроме того, в «Рароге» заявили, что военнослужащий ранее неоднократно нарушал военную дисциплину, отказывался выполнять приказы командиров в районе боевых действий, в связи с чем его перевели в пункт постоянной дислокации для выполнения небоевых задач.
В бригаде сообщили, что в настоящее время проводятся предусмотренные законом процедуры в связи с фактом возможного самовольного оставления воинской части, а окончательную правовую оценку действиям военнослужащего должны дать правоохранительные органы.
Напомним, ранее сам военнослужащий заявил в соцсетях, что после участия в первом дне протестов против увольнения Михаила Федорова его безосновательно объявили в розыск. Он также утверждал, что его доставили в службу военного правопорядка, надели наручники и угрожали отправить в «Скалу» и «обнулить». По словам бойца, в день акции у него был выходной после предыдущего дежурства, и его не уведомили о новом дежурстве.