Скандал с бойцом "Рарога" на акции протеста: в бригаде изложили свою версию событий

ВСУ / © Владимир Зеленский

Реклама

Командование 427-й отдельной бригады беспилотных систем «Рарог» официально прокомментировало заявления военнослужащего, который утверждал, что после участия в акции в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова подвергся давлению, был объявлен самовольно покинувшим часть (СЗЧ), а также столкнулся с угрозами.

В заявлении командования отмечается, что воинская часть «уважает гражданскую позицию каждого украинца и военнослужащего» и не преследует бойцов «за выражение собственного мнения или гражданской позиции».

По версии командования, военнослужащий, известный в соцсетях как yavor-rarog, самовольно покинул место несения службы во время дежурства в пункте постоянной дислокации и не сообщил командованию о намерении принять участие в акции протеста.

Реклама

«Командиром воинской части был установлен факт самовольного оставления места несения службы, после чего в установленном законодательством порядке были оформлены соответствующие материалы и подана информация о военнослужащем как о самовольно покинувшем воинскую часть», — говорится в заявлении.

В бригаде также утверждают, что это был не первый подобный случай.

«За последние три недели это уже третий случай самовольного оставления службы», — отметили в командовании.

Кроме того, в «Рароге» заявили, что военнослужащий ранее неоднократно нарушал военную дисциплину, отказывался выполнять приказы командиров в районе боевых действий, в связи с чем его перевели в пункт постоянной дислокации для выполнения небоевых задач.

Реклама

В бригаде сообщили, что в настоящее время проводятся предусмотренные законом процедуры в связи с фактом возможного самовольного оставления воинской части, а окончательную правовую оценку действиям военнослужащего должны дать правоохранительные органы.

Напомним, ранее сам военнослужащий заявил в соцсетях, что после участия в первом дне протестов против увольнения Михаила Федорова его безосновательно объявили в розыск. Он также утверждал, что его доставили в службу военного правопорядка, надели наручники и угрожали отправить в «Скалу» и «обнулить». По словам бойца, в день акции у него был выходной после предыдущего дежурства, и его не уведомили о новом дежурстве.

Новости партнеров